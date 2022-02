Eine Bene­fiz-Akti­on der beson­de­ren Art absol­vier­te Chri­sti­an Bey­er im ver­gan­ge­nen Jahr: Er fuhr 952 Kilo­me­ter mit einem E‑Lastenrad an die Ost­see – und das mit Mul­ti­pler Skle­ro­se. Bey­er nahm die Stra­pa­zen auf sich, um den Kin­dern der Früh­för­de­rung der Lebens­hil­fe Forch­heim eini­ge Wün­sche zu erfüllen.

Die Idee zu die­ser Tour, die Chri­sti­an Bey­er auf­grund sei­ner links­sei­ti­gen Pare­se wahr­lich nicht leicht gefal­len ist, ent­stand an einem lau­ni­gen Abend, an dem er die spon­ta­ne Idee auch noch in den sozia­len Netz­wer­ken zum Besten gab. „Auf­grund der zahl­rei­chen posi­ti­ven Rück­mel­dun­gen dort, gab es irgend­wann kein zurück mehr für mich,“ erin­nert sich Bey­er, der sich als­dann an die Anschaf­fung und behin­der­ten­ge­rech­te Umrü­stung eines E‑Lastenrades machte.

Dank sei­nes Tage­bu­ches, dass der 55jährige auf Face­book führ­te, war auch schnell ein Name für die Bene­fiz-Akti­on gefun­den: Die „Han­di­cap-Tour Cap Arco­na“ war gebo­ren. Fort­an such­te Chri­sti­an Bey­er neben den Vor­be­rei­tun­gen für sei­ne 952 Kilo­me­ter lan­ge Tour nach Unter­stüt­zern. Der Erlös soll­te den Kin­dern der Früh­för­de­rung der Lebens­hil­fe Forch­heim zu Gute kommen.

Und die­se Hel­fer fan­den sich rasch: Neben zahl­rei­chen Pri­vat­per­so­nen betei­lig­ten sich auch Forch­hei­mer Fir­men mit einer Spen­de, allen vor­an die Spe­di­ti­on Pohl, das Auto­haus Hof­mann und die Fir­ma Pia­sten. „2300 Euro sind für die Han­di­cap-Tour ein­ge­gan­gen“, freut sich Micha­el End­res, Vor­stand der Lebens­hil­fe, bei dem Über­ga­be­ter­min. „Im Namen der Kin­der herz­li­chen Dank für die groß­ar­ti­ge Idee und ihr wirk­lich außer­ge­wöhn­li­ches Engagement.“

Den Dan­kes­wor­ten End­res‘ schlos­sen sich Romy Hei­se und Ricar­da Horn von der Früh­för­de­rung der Lebens­hil­fe an. „Wir haben sicher kei­ne Pro­ble­me mit der Ver­wen­dung der Spen­den“, sagt Romy Hei­se, „die Wün­sche der Kin­der sind immer groß.“ Auch Hei­se und Horn wür­dig­ten das Enga­ge­ment von Chri­sti­an Bey­er´, vor allem vor dem Hin­ter­grund sei­nes Han­di­caps, in den höch­sten Tönen.

Chri­sti­an Bey­er selbst ist froh, Wort gehal­ten zu haben: „Die Fla­schen­post der Forch­hei­mer Kin­der wur­de wie ver­spro­chen der Ost­see über­ge­ben.“ Aber die Stra­pa­zen sei­en groß gewe­sen, die Mühen enorm, eini­ge Male habe er die Strecken ver­teu­felt. „Aber ans auf­ge­ben habe ich nie gedacht – der Kin­der wegen.“