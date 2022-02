Wäh­rend die Ten­neT young heroes in der Abstiegs­grup­pe Nord der NBBL eine schmerz­haf­te Nie­der­la­ge gegen Bre­mer­ha­ven hin­neh­men muss­ten, konn­te das JBBL-Team mit einem Heim­sieg gegen Jena sei­nen drit­ten Platz in der Haupt­run­de festigen.

Nach­wuchs Bas­ket­ball Bun­des­li­ga: Ten­neT young heroes vs. Eis­bä­ren Bre­mer­ha­ven 56:67 (29:35)

Am 3. Spiel­tag der Play­down-Run­de in der Nach­wuchs Bas­ket­ball Bun­des­li­ga hat die U19-Bun­des­li­ga-Mann­schaft der Ten­neT young heroes eine Nie­der­la­ge hin­neh­men müs­sen. Gegen die eben­falls im unte­ren Tabel­len­drit­tel ste­hen­den Eis­bä­ren Bre­mer­ha­ven unter­lag man vor 48 Zuschau­ern im Bay­reu­ther Sport­zen­trum mit 56:67 (29:35).

Die nur zu acht ange­tre­te­nen Bay­reu­ther (Ramon Arlt muss­te auf­grund einer Sprung­ge­lenks­ver­let­zung pau­sie­ren) star­te­ten gut in die Par­tie. Dank eini­ger gut abge­schlos­se­ner Schnellan­grif­fe ging man zunächst in Füh­rung. Der Ball beweg­te sich gut durch die Rei­hen der Ten­neT young heroes und so erga­ben sich immer wie­der freie Wurf­mög­lich­kei­ten. Lei­der jedoch woll­te an die­sem Tag aus der Distanz kaum ein Ball den Weg in den Korb fin­den (am Ende stan­den nur mage­re drei Tref­fer bei 19 Ver­su­chen zu Buche = 16%). Den­noch lag man 12:8 in Front, ehe die Gäste aus dem hohen Nor­den zum Ende des ersten Vier­tels bes­ser ins Spiel fan­den und sich die Füh­rung mit 15:14 zurück eroberten.

Im zwei­ten Vier­tel stell­ten die Eis­bä­ren in der Defen­si­ve nun auf eine Zonen­ver­tei­di­gung um, die ihnen eini­ge Ball­ge­win­ne bescher­te. Nach­dem von außen nichts gehen woll­te, such­te das Team von Head Coach Jakob Bur­ger hin­ge­gen ver­mehrt den Weg zum Korb und konn­te so auch eini­ge erfolg­rei­che Korb­le­ger her­aus­spie­len. Als sich dann jedoch Ren­ke Hill­mer ver­letz­te, kam das Bay­reu­ther Spiel in Stocken und die Eis­bä­ren hol­ten sich auch das zwei­te Vier­tel und lagen zur Pau­se mit 35:29 in Führung.

Mit viel Ener­gie star­te­ten die Ten­neT young heroes in die zwei­te Halb­zeit. Man kam nun wie­der bes­ser ins Lau­fen und schaff­te es, in Korb­nä­he zu punk­ten oder sich Frei­wurf­mög­lich­kei­ten her­aus­zu­ar­bei­ten. Lei­der aber war auch die Tref­fer­quo­te an der Linie mit 58,3% Pro­zent nur mäßig. Das drit­te Vier­tel gewan­nen die Bay­reu­ther mit 15:13 und lagen so nach 30 Minu­ten nur noch 44:48 zurück.

Das Ruder noch­mals her­um­rei­ßen konn­ten die Ten­neT young heroes im letz­ten Vier­tel lei­der jedoch nicht mehr. Zu oft gestat­te­te man den Gästen in Fol­ge von ins­ge­samt 22 Offen­siv­re­bounds zwei­te Wurf­chan­cen und sah auch sonst bei recht simp­len Cuts der Bre­mer­ha­ve­ner zum Korb nicht gut aus. Wäh­rend die Eis­bä­ren so zu ein­fa­chen Punk­ten kamen, taten sich die Bay­reu­ther in der Offen­si­ve wei­ter­hin schwer. Kurz vor Schluss ver­such­ten die Ten­neT young heroes noch ein­mal alles und erzwan­gen mit­tels Zonen­pres­se noch­mals fünf Ball­ge­win­ne in Fol­ge. Kei­nen davon konn­te man aller­dings in Punk­te umwan­deln und so unter­lag man am Ende mit 56:67.

In der Tabel­le der NBBL-Abstiegs­grup­pe Nord rutsch­ten die Bay­reu­ther somit hin­ter die Bre­mer­ha­ve­ner auf den vor­letz­ten Tabel­len­platz und ste­hen somit am 6. März im Heim­spiel gegen die Löwen Braun­schweig schon unter Zugzwang.

Das sagt Jakob Bur­ger (Head Coach Ten­neT young heroes):

„Glück­wunsch an Bre­mer­ha­ven zum ver­dien­ten Sieg. Ins­be­son­de­ren am offen­si­ven Brett haben wir zu vie­le zwei­te Chan­cen abge­ge­ben. Der tie­fer besetz­te Kader der Gäste hat sein übri­ges getan. Wir wer­den die kom­men­de Trai­nings­wo­che nut­zen, um an den Bau­stel­len zu arbei­ten, die sich heu­te auf­ge­tan haben. In den näch­sten Spie­len haben wir dann die Chan­ce zu zei­gen, dass wir bes­ser spie­len kön­nen, als wir es heu­te getan haben.

Ten­neT young heroes: HILL­MER 6, Sor­gin, WEL­LEN­KAMP 12, STRÖMS­DÖR­FER 10 (4 Ste­als), NAUTHON 18 (4 Assists), Wolf 2, Haas 0, HOP­PERT 8 (11 Rebounds).

Jugend Bas­ket­ball Bun­des­li­ga: Ten­neT young heroes vs. Medi­po­lis SC Jena 102:69 (56:32)

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de emp­fin­gen die young heroes in der JBBL den Grup­pen­letz­ten Medi­po­lis SC Jena Im hei­mi­schen Sport­zen­trum. Wäh­rend die Gäste aus Thü­rin­gen in ihrem letz­ten Haupt­run­den­spiel den ersten Erfolg ein­fah­ren woll­ten, benö­tig­te das Team von Head­coach Uwe Gla­ser den Sieg für eine gute Aus­gangs­la­ge im Kampf um Platz 3. Die jun­gen Hel­den kön­nen alle vier Vier­tel für sich ent­schei­den und gewin­nen die Par­tie damit sou­ve­rän mit 102:69.

Der deut­lich bes­se­re Start in die Par­tie gelang den Bay­reu­thern, die bereits nach weni­gen Minu­ten mit 12:0 in Füh­rung gehen konn­te. Nach­dem Jenas Kapi­tän Schmitt die ersten Punk­te für sein Team aufs Scoreboard brin­gen konn­te, waren auch die Gäste im Spiel ange­kom­men. Doch auch eine frü­he Aus­zeit der Thü­rin­ger brach­te nicht viel ein. Viel­mehr konn­ten sich die jun­gen Hel­den mit einem 9:0‑Lauf zum Ende des ersten Vier­tels bereits einen deut­li­chen Vor­sprung erar­bei­ten (33:14).

Der zwei­te Spiel­ab­schnitt ver­lief dann deut­lich aus­ge­gli­che­ner. Der Abstand ver­grö­ßer­te sich noch­mals um fünf Zäh­ler, sodass beim Stand von 56:32 die Sei­ten gewech­selt wurden.

Auch nach der Pau­se blieb die Par­tie zunächst wei­ter­hin aus­ge­gli­chen. Vor allem dank der gewohnt star­ken Mog­al­le und Klin­ger lie­ßen die Bay­reu­ther kei­nen grö­ße­ren Lauf der Gäste zu. Sou­ve­rän konn­te man den Vor­sprung ver­wal­ten und konn­te nach 30 Minu­ten eine deut­li­che Füh­rung von 25 Punk­ten vor­wei­sen (75:50).

Und auch im Schluss­vier­tel soll­te sich am kla­ren Aus­gang der Par­tie nichts mehr ändern. Yan­nick Mog­al­le war es schließ­lich vor­be­hal­ten, mit einem Drei­er zum Abschluss des Spiels sogar noch die 100-Punk­te-Mar­ke zu knacken.

Mit die­sem Sieg über Jena ste­hen die Ten­neT young heroes auch wei­ter­hin auf einem über­ra­gen­den drit­ten Platz in der Tabel­le. Im letz­ten Spiel der Haupt­run­de gilt es am kom­men­den Sonn­tag die­sen Platz nun gegen Hig­her­le­vel Ber­lin zu verteidigen.

Ten­neT young heroes: Karyp­idis 3, Wal­ter 6, Born­schle­gel 0, Reindl S. 8, Reindl M. 8, KLIN­GER 23 (12 Rebounds), EICH­BAUM 5, REHE 7, MOG­AL­LE 35 (10 Rebounds), Schmidt 3, Kirch­ner 0, Knorr 4.