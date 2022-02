Mit extrem kur­zer Bank ging man die näch­ste Heim­spiel­auf­ga­be gegen Frei­burg an. Neben dem bereits län­ger aus­fal­len­den Stie­fen­ho­fer fehl­te wei­ter­hin Poko­vic, der nach einem ope­ra­ti­ven Ein­griff in Kür­ze wie­der zur Ver­fü­gung ste­hen dürf­te sowie Pither, der wei­ter­hin an den Fol­gen einer Gehirn­er­schüt­te­rung labo­riert. Auf­grund posi­ti­ver Coro­na­tests respek­ti­ve vor­sorg­lich eigen­ver­ant­wort­lich in Qua­ran­tä­ne bege­ben, fehl­ten zudem Gabri­el, Schug, Mei­sin­ger, Bin­dels, Mei­er sowie Her­den, sodass nur zwölf Feld­spie­ler zur Ver­fü­gung standen.

Trotz der weni­gen Akteu­re, die Bay­reuth stel­len konn­te, war man im ersten Spiel­drit­tel die ton­an­ge­ben­de Mann­schaft und erar­bei­te­te sich ein deut­li­ches Chan­cen­plus, das man jedoch nicht in einen Tref­fer ummün­zen konn­te. Allei­ne Caba­na im Power­play oder auch Zim­mer­mann hat­ten gute Mög­lich­kei­ten, die in den ersten zwan­zig Minu­ten wenig offen­siv statt­fin­den Frei­bur­ger in Rück­stand zu brin­gen. Dass sich das Aus­las­sen sol­cher Gele­gen­hei­ten oft rächt, muss­ten auch die Tigers an die­sem Abend erfah­ren, nach­dem Frei­burg eine Schei­be nach vor­ne brach­te, die von Men­ner von hin­ten zu Stein­hau­er prall­te und von dort in der 18. Spiel­mi­nu­te ins Tor kul­ler­te. Mit der Schluss­of­fen­si­ve in Abschnitt eins wäre bei­na­he noch der Aus­gleich gelun­gen, als Jär­veläi­nen mit frei­er Schuss­bahn an Cer­veny schei­ter­te und kurz dar­auf Kret­sch­mann frei­ge­spielt wor­den war und weni­ge Sekun­den vor dem Pau­sen­pfiff die Mög­lich­keit lie­gen ließ.

Ziem­lich wild und mehr­fa­chen Chan­cen für bei­de Teams wur­de der Mit­tel­ab­schnitt vor­ge­tra­gen. Gleich zu Beginn war es Rat­mann, der eine bei­na­he her­ren­los lie­gen geblie­be­ne Schei­be im Slot ver­wan­del­te und somit den schnel­len Aus­gleich schrei­ben konn­te, der nur weni­ge Minu­ten Bestand haben soll­te, nach­dem Fin­lay auf den Plan trat und erneut für die Breis­gau­er traf. Dass man nicht gewillt war, die so zu belas­sen, sah man im spär­lich besuch­ten Tiger­kä­fig an die­sem Mon­tag­abend nur 12 Sekun­den nach dem Tor der Frei­bur­ger, als Kunz ener­gisch zum erneu­ten Aus­gleich traf. Erneut nur 12 Sekun­den ver­stri­chen, nach­dem die Tigers zu einem Power­play antre­ten durf­ten und Caba­na mit einer abge­fälsch­ten Schei­be die erst­ma­li­ge Füh­rung für die Far­ben der Bay­reu­ther erzie­len konn­te. Die Par­tie nahm nun an Inten­si­tät zu, was mehr­fach zu straf­wür­di­gen Aktio­nen sei­tens der Frei­bur­ger führ­te. Einen Stock­stick gegen Kret­sch­mann, der auf den Eis lie­gen blieb und anschlie­ßen­de behan­delt wer­den muss­te, über­sah man jedoch. Gegen Mit­te des Abschnitts über­nahm Frei­burg mehr und mehr das Spiel­ge­sche­hen und agier­te teil­wei­se wie im Power­play. Als man Otten zu viel Platz gab und die­ser sich in der Angriffs­zo­ne frei bewe­gen durf­te, nutz­te der Frei­bur­ger Stür­mer dies zum Aus­gleich in einem leben­dig vor­ge­tra­ge­nen Mitteldrittel.

Im Schluss­ab­schnitt brach­te man ins­ge­samt nicht mehr die nöti­gen PS auf die Stra­ße, um die Frei­bur­ger, die das Spiel in gro­ßen Tei­len ver­wal­te­te, in Gefahr zu brin­gen. Eine Unacht­sam­keit, als Caba­na ums eige­ne Tor zog und den Pass such­te, die Schei­be aber vom Schlitt­schuh des Geg­ners ins Tor prall­te, gab den Gästen dazu den nöti­gen Vor­sprung, den man nicht mehr her­gab. Die Her­aus­nah­me von Stein­hau­er ca. 90 Sekun­den vor dem Schluss nutz­ten die Breis­gau­er schluss­end­lich zum 3:5 per Emp­ty-Net, was gleich­zei­tig der End­stand sein sollte.

Bay­reuth Tigers vs. ECH Frei­burg 3:5 (0:1, 3:2, 0:2)

Bay­reuth: Stein­hau­er, Nico Zim­mer­mann – Pru­den, Men­ner, Davis, Caba­na – Hoh­mann, Rat­mann, Kolozva­ry, Jär­veläi­nen, Tim Zim­mer­mann, Kret­sch­mann (2), Schu­ma­cher, Kunz

Frei­burg: Cer­veny, Ben­zing – Zernikel (2), Dan­ner, Kais­ler (2), Pokor­ny, Brück­mann, Kurz – Otten, Lin­sen­mai­er, Makuz­ki, Kie­fer­sau­er (2), Fin­lay, Cer­ny (4), Witt­foth, Feist (2), Sil­le, Bil­lich, Bräu­ner, McLellan

Schieds­rich­ter: Bau­er, Schütz – Menz, Pfeifer

Zuschau­er: 565

Stra­fen: Bay­reuth: 2 Frei­burg: 12 PP: Bay­reuth: 1/6 Frei­burg: 0/1

Tor­fol­ge: 0:1(18.) Kie­fer­sau­er, 1:1 (22.) Rat­mann (Caba­na, Jär­veläi­nen), 1:2 (26.) Fin­lay (McLel­lan, Witt­foth), 2:2 (26.) Kunz (Schu­ma­cher, Caba­na) 3:2 (31.) Caba­na (Jär­veläi­nen, Davis) PP1, 3:3 (34.) Otten (Kie­fer­sau­er, Brück­mann), 3:4 (44.) Sil­le, 3:5 (60.) McLel­lan EN

Alex­an­der Vögel