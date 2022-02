Russ­land und die Ukrai­ne sind ver­gleichs­wei­se wich­ti­ge Han­dels­part­ner für Ober­fran­ken, wie ein Blick in die Zah­len der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth zeigt. Rund 200 Unter­neh­men aus der Regi­on haben nach Kennt­nis der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth Han­dels­be­zie­hun­gen mit Russ­land, das Land liegt damit auf Rang 17 der baye­ri­schen Export­sta­ti­stik, die Expor­te sind in etwa auf dem Niveau von 2010.

Gut 100 Unter­neh­men aus dem Ein­zugs­ge­biet der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth haben nach IHK-Infor­ma­tio­nen mit Unter­neh­men in der Ukrai­ne Han­dels­ver­bin­dun­gen. Bei den baye­ri­schen Export­zah­len liegt die Ukrai­ne immer­hin auf Rang 39. „Damit liegt die Ukrai­ne als Han­dels­part­ner auf dem Niveau von Süd­afri­ka oder Grie­chen­land“, so Sara Fran­ke, IHK-Bereichs­lei­te­rin Inter­na­tio­nal. „Über die ver­gan­ge­nen Jah­re hin­weg ist das Land dabei immer wich­ti­ger als Absatz­markt gewor­den; die baye­ri­sche Wirt­schaft expor­tiert rund 50 Pro­zent mehr als noch 2010 in das Land.“

In die Ukrai­ne expor­tie­ren die ober­frän­ki­schen Unter­neh­men vor allem Maschi­nen und Tex­ti­li­en, nach Russ­land auch Kfz-Teile.

Umge­kehrt lie­fert die Ukrai­ne Kfz-Tei­le, Beklei­dung und Möbel nach Deutsch­land. Aus Russ­land wird in erster Linie Erd­gas bezo­gen. Das Land deckt etwa die Hälf­te des deut­schen Gas­be­dar­fes ab.