In Zusam­men­ar­beit mit C.A.R.M.E.N. e.V. (Cen­tra­les Agrar-Roh­stoff Mar­ke­ting- und Ener­gie-Netz­werk e.V) bie­tet die Kli­ma- und Ener­gie­agen­tur Bam­berg ein Online-Semi­nar zu zukunfts­fä­hi­gen Heiz­sy­ste­men an.

In der Ver­an­stal­tung „Hei­zungs­mo­der­ni­sie­rung mit rege­ne­ra­ti­ven Ener­gie­trä­gern“ am Mon­tag, 07. März 2022, ab 17:30 Uhr bis ca. 19:30 Uhr geht es unter ande­rem um Alter­na­ti­ven zu Öl- und Gas­hei­zun­gen sowie hybri­de Heiz­sy­ste­me. Mit einem Ein­bau-Ver­bot von rei­nen Ölhei­zun­gen ab dem Jahr 2026 und Zuschüs­sen für eine umwelt­freund­li­che Hei­zungs­an­la­ge von bis zu 55 Pro­zent will die Bun­des­re­gie­rung den Moder­ni­sie­rungs­stau in deut­schen Hei­zungs­kel­lern auf­lö­sen. Ziel ist es, den Anteil der kli­ma­neu­tra­len Gebäu­de zu erhöhen.

Doch auf wel­ches zukunfts­fä­hi­ge Heiz­sy­stem soll man set­zen? Wel­che Alter­na­ti­ven gibt es zu Öl- oder Gas­hei­zun­gen, die nicht nur das Kli­ma bela­sten, son­dern durch die stei­gen­de CO2-Abga­be auch zuneh­mend den eige­nen Geldbeutel?

„Die Prei­se für Gas und Öl explo­die­ren und sor­gen für hohe Heiz­ko­sten“, so Jonas Glü­sen­kamp, Geschäfts­füh­rer der Kli­ma- und Ener­gie­agen­tur Bam­berg, „es ist für mich ein gro­ßes Anlie­gen, dass die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger der Regi­on über alter­na­ti­ven Mög­lich­kei­ten infor­miert wer­den, damit Heiz­ko­sten – und somit auch der CO2-Aus­stoss – gesenkt werden.“

Die kosten­freie Online-Ver­an­stal­tung rich­tet sich ins­be­son­de­re an Haus­be­sit­zer von Ein- und Mehr­fa­mi­li­en­häu­sern, an Woh­nungs­ei­gen­tü­mer­ge­mein­schaf­ten sowie an alle fach­lich und inhalt­lich Inter­es­sier­ten. Teil­neh­men­de kön­nen online schrift­lich Fra­gen an die Refe­ren­ten stellen.

Die Anmel­dung zur Ver­an­stal­tung „Hei­zungs­mo­der­ni­sie­rung mit rege­ne­ra­ti­ven Ener­gie­trä­gern” erfolgt über fol­gen­de Home­page: https://​www​.kli​maal​li​anz​-bam​berg​.de/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​i​n​f​o​r​m​a​t​i​o​n​s​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​en/