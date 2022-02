Am 28.02.2022 wird die Stra­ßen­bau­maß­nah­me des Land­krei­ses auf der Kreis­stra­ße CO 4 in der Orts­durch­fahrt von Bad Rodach fortgesetzt.

Nach der jah­res­zeit­lich beding­ten Unter­bre­chung der Bau­ar­bei­ten seit Weih­nach­ten, begin­nen nun in der Kalen­der­wo­che 9 wie­der die Arbei­ten im Bau­feld. Des­halb wird die Kreis­stra­ße CO 4 von Hel­dritt kom­mend ab dem Orts­ein­gang gesperrt wer­den. Von Süden her bleibt die Kreis­stra­ße CO 4 bis zur Zufahrt „Schmück­er­wie­se Nord“ dau­er­haft befahr­bar, dort sind die Bau­ar­bei­ten bereits seit Ende 2021 abgeschlossen.

Die Kreu­zungs­be­rei­che „Hel­drit­ter Stra­ße“ und „Drae­se­ke­stra­ße“ sowie „Hel­drit­ter Stra­ße“ und „Wal­ter-Gempp-Stra­ße“ sind dabei im Zuge des wei­te­ren Aus­baus im Jahr 2022 für den Ver­kehr gesperrt. Die Bau­ar­bei­ten sol­len noch bis Ende Juni 2022 andau­ern und danach been­det sein.

Wie schon 2020 und 2021 ist eine offi­zi­el­le Umlei­tungs­strecke aus­ge­schil­dert. Sie führt von Hel­dritt über Gratt­stadt, Ahl­stadt und Otto­wind nach Großwal­bur und von dort über die Staats­stra­ße St 2205 zurück nach Bad Rodach. In der Gegen­rich­tung ver­läuft die Umlei­tung genau umgekehrt.

Das Land­rats­amt Coburg bedankt sich für das Ver­ständ­nis der betrof­fe­nen Anwoh­ner und Verkehrsteilnehmer.