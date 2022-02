Die Staf­fel­stei­ner Gäste star­te­ten gut ins erste Vier­tel und konn­ten hier auch mun­ter durch­wech­seln, da sie auf einen voll­be­setz­ten Kader zurück­grei­fen konn­ten. Nichts desto trotz konn­ten die Bisch­ber­ger ihre gan­ze Erfah­rung und Abge­klärt­heit aus­nut­zen, wodurch sich der Vor­sprung suk­zes­si­ve ver­grö­ßer­te. So stand es bereits zur Halb­zeit 18: 38 für die Hausherren.

Beson­ders mit der guten und aggres­si­ven Ver­tei­di­gung der Bischer­berg Bas­kets hat­ten die TSV­ler so ihre Pro­ble­me, was auch die gerin­ge Punk­teaus­beu­te übers gesam­te Spiel auf­zeig­te. So konn­ten hier nur die lang­jäh­rig erfah­re­nen Spie­ler des TSV Staf­fel­stein sich auf dem Spiel­bo­gen ein­tra­gen. Der End­stand war letzt­lich mit 96:39 nur noch Nebensache.

„Hilft nichts. so heißt es jetzt Mund abwi­schen, auf­ste­hen und wei­ter trai­nie­ren, sodass doch bald der lang­ersehn­te erste Sai­son­sieg mit­ge­nom­men wer­den kann“, so Coach Scho­ger Johannes.

TSV Staf­fel­stein: Erhard (16), Schu­berth (10), Scho­ger (9), Süp­pel (2), Hagen (2), Wolf, Welsch, Süp­pel, Schu­bert A., Schwarz, Pilin, Holland

Jonas Boy­sen