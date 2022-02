Die gro­ße Roma­n­ad­ap­ti­on, in der euro­päi­sche Geschich­te ein Indi­vi­du­um schreibt; Kin­der­thea­ter, in dem ein geheim­nis­vol­les Wesen aus dem Schul­ran­zen schlüpft, Neue Dra­ma­tik, in der sich drei jun­ge Schau­spie­le­rin­nen den Wid­rig­kei­ten der Welt stel­len oder ein inten­si­ver Tanz­abend, in dem die Kör­per mit­ein­an­der ver­schmel­zen und von Sehn­sucht erzäh­len – das alles zeugt von der Fül­le, der Lust und dem poli­ti­schen Bewusst­sein der baye­ri­schen Thea­ter. Und haben Sie schon ein­mal Thea­ter mit der 3D-Bril­le erlebt? Das ETA Hoff­mann Thea­ter holt mehr als 25 her­aus­ra­gen­de Insze­nie­run­gen zu den 38. Baye­ri­schen Thea­ter­ta­gen im Zeit­raum vom 13. bis 28. Mai 2022 nach Bam­berg. Dazu wird es eine rau­schen­de Eröff­nungs­fei­er, ein zünf­ti­ges Berg­fest, Kon­zer­te, Gesprä­che und Begeg­nun­gen geben. Den Auf­takt macht ein neu­es Stück der renom­mier­ten Thea­ter­au­torin The­re­sia Wal­ser. Sibyl­le Broll-Pape wird die Urauf­füh­rung am 13. Mai 2022 auf die Büh­ne bringen.

Die Aus­wahl der gezeig­ten Stücke wur­de in die Hän­de eines Gre­mi­ums aus Expert*innen gelegt. Es hat in einem mehr­stu­fi­gen Ver­fah­ren über 100 Sich­tun­gen getä­tigt und mehr als 25 Pro­duk­tio­nen aus­ge­wählt. Das Gre­mi­um besteht aus fünf Per­sön­lich­kei­ten der über­re­gio­na­len Thea­ter­sze­ne: Frie­de­ri­ke Engel (Künst­le­ri­sche Lei­te­rin der Tafel­hal­le im Kunst­Kul­tur­Quar­tier Nürn­berg), Chri­stoph Lei­bold (Kul­tur­jour­na­list und Thea­ter­kri­ti­ker), Anne Maar (Kin­der­buch­au­torin und Lei­te­rin des Thea­ters Schloss Maß­bach), Meh­di Morad­pour (Autor, Über­set­zer und Dra­ma­turg an den Münch­ner Kam­mer­spie­len) und der Spre­che­rin des Aus­wahl­gre­mi­ums Vic­to­ria Weich (Lei­ten­de Dra­ma­tur­gin am ETA Hoff­mann Theater).

Der Vor­ver­kauf für die 38. Baye­ri­schen Thea­ter­ta­ge beginnt am 3. März 2022!

Abend­spiel­plan

Eröff­nung der Baye­ri­schen Theatertage:

ETA Hoff­mann Thea­ter Bam­berg: Ein neu­es Stück (UA am 13.05.22)

Von The­re­sia Wal­ser, Regie: Sibyl­le Broll-Pape

Main­fran­ken­thea­ter Würz­burg: Und jetzt: die Welt!

Oder: Es sagt mir nichts, das soge­nann­te Draußen

Von Sibyl­le Berg, Regie: Cat­ja Baumann

thea­ter­lust pro­duk­ti­ons GmbH (Haag i. OB): Die Rei­se der Verlorenen

Von Dani­el Kehl­mann, Regie: Tho­mas Luft

Thea­ter Hof: Sta­tus Quo

Von Maja Zade, Regie: Jas­min Sarah Zamani

Resi­denz­thea­ter – Baye­ri­sches Staats­schau­spiel (Mün­chen): Cyra­no de Bergerac

Nach Edmond Rostand, Regie: Anto­nio Latella

Susan­na Cur­tis und Ensem­ble (Nürn­berg): But­ter­fly Brain

Inszenierung/​Choreographie: Susan­na Curtis

Kul­tur­büh­ne Spa­gat (Mün­chen): Kit­ze­lei­en – Der Tanz der Wut (DE)

Von Andréa Bes­cond und Eric Métay­er, Regie: Thor­sten Krohn

Thea­ter im Gärt­ner­vier­tel (Bam­berg): Peer Gynt

Nach Hen­rik Ibsen, Regie: Hei­di Lehnert

Münch­ner Volks­thea­ter : Herkunft

Nach Saša Sta­nišić, Regie: Felix Hafner

Staats­thea­ter Nürn­berg: Bestätigung

Von Chris Thor­pe, Regie: Ant­je Thoms

Metro­pol­thea­ter (Mün­chen): 4.48 Psychose

Von Sarah Kane, Regie: Jochen Schölch

Lan­des­thea­ter Schwa­ben (Mem­min­gen): Zitro­nen, Zitro­nen, Zitro­nen (DE)

Von Sam Stei­ner, Regie: Anne Vere­na Freybott

Staats­thea­ter Augs­burg: Klang des Regens

Autorin: Caren Jeß, Regie und Kon­zept: Miri­am Ibrahim

klei­nes thea­ter KAM­MER­SPIE­LE Lands­hut: Die Wand

Von Mar­len Haus­ho­fer, Regie: Sven Grunert

Marie Stei­ner und Alex­an­dra Rauh (Nürn­berg): Ana­to­mie der Sehn­sucht / Ana­to­mie der

Peinlichkeit

Cho­reo­gra­phie: Maria Stei­ner und Alex­an­dra Rauh

Stadt­thea­ter Ingol­stadt: In den Gär­ten oder Lysi­stra­ta Teil 2

Von Sibyl­le Berg, Regie: Mona Sabaschus

Dehn­ber­ger Hof Thea­ter (Lauf): Eli­za, die digi­ta­le Assistentin

Von Ulrich Woelk, Regie: Ulrich Proschka

Thea­ter Ans­bach: Kalt (UA)

Von Joa­chim Zel­ter, Regie: Axel Krauße

Kin­der- und Jugend

Thea­ter Kunst­dün­ger (Val­ley): Schleichweg

Lei­tung: Chri­stia­ne Ahl­helm, Regie: Michl Thorbecke

(ab 4 Jahren)

Thea­ter Mumm­pitz (Nürn­berg): Der Drei­Gro­sche­nO­pa (UA)

Von Micha­el Schramm und Sabi­ne Zie­ser, Regie: Andrea Maria Erl

(ab 6 Jahren)

Lan­des­thea­ter Coburg: Was das Nas­horn sah, als es auf die ande­re Sei­te des Zauns schaute

Von Jens Rasch­ke, Regie: Bir­git Eckenweber

(ab 12 Jahren)

Manue­la Neu­deg­ger und Ensem­ble (Nürn­berg): „Berührt euch!“ – Eine sinn­lich ästhetische

Aufklärungsshow

Regie: Manue­la Neudegger

(ab 14 Jahren)

Digital

Münch­ner Kam­mer­spie­le: „Wir Schwar­zen müs­sen zusam­men­hal­ten“ – Eine Erwi­de­rung (UA)

Regie: Jan-Chri­stoph Gockel

Kol­lek­tiv punkt­li­ve (in Kopro­duk­ti­on mit dem Staats­thea­ter Nürn­berg): möwe.live

Kon­zept und Regie: Cos­mea Spelleken

Staats­thea­ter Augs­burg: 14 Vorhänge

VR-Mono­log von Einar Schle­ef, Insze­nie­rung: André Bücker

Staats­thea­ter Augs­burg: Ole­an­na – ein Machtspiel

VR-Schau­spiel von David Mamet, Insze­nie­rung: Axel Sichrovsky

Münch­ner Kam­mer­spie­le: The Shire

Video-Instal­la­ti­on von Luis Krawen

Lan­des­thea­ter Nie­der­bay­ern (Landshut/​Passau/​Straubing): Die Ehe des Herrn Bolwieser

Spiel­film nach dem Roman von Oskar Maria Graf, Regie: Wolf­gang Maria Bau­er und Ste­fan Tilch

Nachwuchs/​Schauspielschulen (23. Mai)

Otto Falcken­berg Schu­le (Mün­chen): Die drit­te Generation

Jahr­gangs­in­sze­nie­rung 2021/22, 3. Jahr­gang Schauspiel

Von Rai­ner Maria Fass­bin­der, Regie: Char­lot­te Sprenger

Thea­ter­aka­de­mie August Ever­ding (Mün­chen): Der ther­ma­le Widerstand

Stu­die­ren­de des 2. Jahr­gangs Schauspiel

Nach dem gleich­na­mi­gen Stück von Fer­di­nand Schmalz, Insze­nie­rung: Kat­ja Wachter