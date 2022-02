Die drei Bam­ber­ger Rota­ry-Clubs hel­fen schnell und unbü­ro­kra­tisch. Um den Besucher:innen der Wär­me­stu­be „Men­schen in Not“ in der Sie­chen­stra­ße bes­se­ren Schutz vor Coro­na bie­ten zu kön­nen, haben die drei Bam­ber­ger Rota­ryclubs der cari­ta­ti­ven Ein­rich­tung 1.000 Euro für Schnell­tests gespen­det. Damit kön­nen von nun an alle Per­so­nen, die den belieb­ten Treff­punkt auf­su­chen, täg­lich gete­stet werden.

Die Stel­lung­nah­me der Rota­ri­er hier­zu „Die Wär­me­stu­be von „Men­schen in Not“ ist im Win­ter oft­mals der ein­zi­ge Zufluchts­ort für woh­nungs­lo­se und straf­ent­las­se­ne Men­schen. Uns als Rota­ri­er ist es wich­tig, dass gera­de jetzt die Ein­rich­tung geöff­net blei­ben kann und nicht auf­grund von Qua­ran­tä­ne­re­ge­lun­gen geschlos­sen wer­den muss.“

Erst vor weni­gen Tagen hat­te ein Ser­vice­club einen Scheck in Höhe von 18.000 Euro für das Pro­jekt „Über­gangs­woh­nen Plus“ bei „Men­schen in Not“ über­ge­ben und dabei erfah­ren, dass Schnell­tests in der Ein­rich­tung Man­gel­wa­re sind. „Hier woll­ten wir schnell und unbü­ro­kra­tisch hel­fen und das ist durch das Zusam­men­spiel unse­rer drei Clubs auch inner­halb von Tagen gelun­gen, wor­über wir uns sehr freu­en“, erklärt Prä­si­dent Scher­baum die zusätz­li­che Spende.