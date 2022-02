Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Mon­tag wur­de die Poli­zei im Bam­ber­ger Stadt­ge­biet zu ins­ge­samt vier Laden­dieb­stäh­len geru­fen. Es wur­den ins­ge­samt drei Frau­en und zwei Män­ner dabei ertappt, wie sie Alko­hol, Lebens­mit­tel und Beklei­dung für ins­ge­samt knapp 260 Euro steh­len woll­ten. Die Lang­fin­ger wer­den alle wegen Laden­dieb­stahls zur Anzei­ge gebracht.

Graf­fi­ti-Schmie­re­rei­en an Universitätsgebäude

BAM­BERG. Zwi­schen Frei­tag, 18.00 Uhr und Mon­tag­mor­gen um 06.30 Uhr, sprüh­ten unbe­kann­te Täter an einem Uni­ver­si­täts­ge­bäu­de in der Mar­kus­stra­ße in blau­er und oran­ger Far­be ver­schie­de­ne Graf­fi­tis, wes­halb Sach­scha­den von etwa 500 Euro ent­stan­den ist.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Auto­fah­rer will sich Ver­kehrs­kon­trol­le entziehen

BAM­BERG. Am Mon­tag­mit­tag wur­de einem Auto­fah­rer, der sei­nen Pkw auf dem Rad­weg in der König­stra­ße geparkt hat­te, eine Ver­war­nung aus­ge­stellt. Wäh­rend des­sen kam der Fahr­zeug­füh­rer hin­zu, rann­te an den Poli­zei­be­am­ten vor­bei und fuhr trotz Auf­for­de­rung ste­hen zu blei­ben, ein­fach davon. Im Rah­men einer Fahn­dung konn­te der 57-jäh­ri­ge Mann erneut in der König­stra­ße fah­rend ange­trof­fen und nach einem wei­te­ren Flucht­ver­such von den Poli­zei­be­am­ten ange­hal­ten wer­den. Im Auto wur­de eine ange­trun­ke­ne Bier­do­se vor­ge­fun­den, was den Ver­dacht ergab, dass der 57-Jäh­ri­ge unter Alko­hol­ein­fluss stand. Die­ser erhär­te­te sich aller­dings nicht. Nach einer durch­ge­führ­ten Iden­ti­täts­fest­stel­lung und Aus­hän­di­gung der Ver­war­nung konn­te der Auto­fah­rer schließ­lich sei­nen Weg fortsetzen.

29-Jäh­ri­ger geht mit 2,18 Pro­mil­le auf Secu­ri­ty-Mit­ar­bei­ter los

BAM­BERG. Am Mon­tag­abend, gegen 18.15 Uhr, wur­de die Poli­zei ver­stän­digt, da in der Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft im Bam­ber­ger Osten ein 29-jäh­ri­ger Mann in einem Zim­mer ran­da­liert und Fla­schen umher­ge­wor­fen hat­te. Als zunächst die Sicher­heits­mit­ar­bei­ter im Zim­mer ein­tra­fen, schlug der Mann einen der Mit­ar­bei­ter mit der Faust ins Gesicht. Einem ande­ren woll­te er eine Kopf­nuss ver­pas­sen, ver­fehl­te die­sen jedoch knapp. Einem wei­te­ren Secu­ri­ty-Mit­ar­bei­ter trat der 29-Jäh­ri­ge dann noch gegen den Ober­schen­kel. Der Schlä­ger war betrun­ken, ein Alko­hol­test erbrach­te einen Wert von 2,18 Pro­mil­le. Der Mann muss sich nun wegen Kör­per­ver­let­zung straf­recht­lich ver­ant­wor­ten. Die Sicher­heits­mit­ar­bei­ter wur­den durch den Angriff des Betrun­ke­nen glück­li­cher­wei­se nur leicht verletzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Am Mon­tag­mit­tag beob­ach­te­te der Laden­de­tek­tiv eines Ein­kaufs­mark­tes in der Emil-Kem­mer-Stra­ße, wie ein Kun­de Waren in sei­ne Jacken­ta­sche und in sei­ne Umhän­ge­ta­sche pack­te. An der Kas­se bezahl­te der Mann ledig­lich eine Klei­nig­keit und woll­te anschlie­ßend den Markt ver­las­sen. Durch den Detek­tiv wur­de der Lang­fin­ger ange­spro­chen und die Poli­zei hin­zu­ge­ru­fen. Beim 43-Jäh­ri­gen konn­te Die­bes­gut im Wert von ca. 120 Euro auf­ge­fun­den wer­den. Da der mol­daui­sche Staats­an­ge­hö­ri­ge kei­nen festen Wohn­sitz in Deutsch­land nach­wei­sen konn­te wur­de nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft eine Sicher­heits­lei­stung erhoben.

HALL­STADT. Eine Fla­sche Vod­ka im Wert von 43 Euro ent­wen­de­te am Mon­tag­abend ein 39-Jäh­ri­ger in einem Markt in der Miche­lin­stra­ße. Dabei wur­de er beob­ach­tet und ange­spro­chen. Der geor­gi­sche Bür­ger erhielt Haus­ver­bot und wird wegen Laden­dieb­stahl zur Anzei­ge gebracht.

Sach­be­schä­di­gun­gen

BISCH­BERG. Eine unbe­kann­te Men­ge Öl kipp­te ein bis­lang nicht bekann­ter Täter in den Gar­ten eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Orts­stra­ße „Kirch­berg“. Der dabei ent­stan­de­ne Scha­den wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

Wer hat zwi­schen Don­ners­tag­abend, 18 Uhr, und Frei­tag­mit­tag, 13 Uhr, ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BUT­TEN­HEIM. Sach­scha­den in Höhe von etwa 5.500 Euro ent­stand bei einem Ver­kehrs­un­fall am Mon­tag­mor­gen. Beim Ein­fah­ren in den Kreis­ver­kehr miss­ach­te­te ein 51-jäh­ri­ger Sko­da-Fah­rer die Vor­fahrt eines 21-jäh­ri­gen BMW-Fah­rers. Glück­li­cher­wei­se blie­ben bei­de Fahr­zeug­füh­rer beim Zusam­men­stoß unverletzt.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Ins Schlin­gern geraten

Scheß­litz. Als er am Mon­tag­mor­gen auf der A 70, Rich­tung Bam­berg, meh­re­re Fahr­zeu­ge über­hol­te, geriet der 24jährige Fah­rer eines VW ins Schlin­gern und fuhr einem Kia in die rech­te Sei­te. Die 56jährige Fah­re­rin konn­te ihren Pkw nicht mehr abfan­gen und wur­de durch den Anstoß in die Außen­schutz­plan­ke gedrückt. Bei­de Pkw wur­den mas­siv beschä­digt, der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 26000 Euro.

Mör­tel­kuf­te löst Unfall aus

Scheß­litz. Wegen einer auf der Fahr­bahn lie­gen­den Mör­tel­kuf­te muss­te am Mon­tag­vor­mit­tag der 47jährige Fah­rer eines Renault auf der A 70, Rich­tung Bam­berg, stark abbrem­sen. Dies bemerk­te der nach­fol­gen­de 27jährige Fah­rer eines VW zu spät und fuhr dem Renault mit Wucht ins Heck. Bei­de Fah­rer wur­den dabei leicht ver­letzt und wur­den ins Kran­ken­haus gebracht. Ihre Fahr­zeu­ge muss­ten abge­schleppt wer­den. Der Sach­scha­den sum­miert sich auf rund 15000 Euro.

Sat­tel­zug demo­liert 200 Meter Schutzplanke

Hall­stadt. Wegen eines geplatz­ten Rei­fens an der rech­ten Sei­te sei­ner Sat­tel­zug­ma­schi­ne ver­lor am frü­hen Diens­tag­mor­gen der 51jährige Fah­rer eines Sat­tel­zu­ges auf der A 70, Rich­tung Bay­reuth, die Herr­schaft über sein Gespann, kam nach rechts von der Fahr­bahn ab und zer­stör­te die Außen­schutz­plan­ke auf rund 200 Meter Län­ge. Der Sat­tel­zug ver­keil­te sich in der Schutz­plan­ke und muss­te durch einen Ber­gungs­dienst gebor­gen wer­den. Der Sach­scha­den wird vor­läu­fig mit rund 20000 Euro bezif­fert. Die Fahr­bahn der A 70 in Rich­tung Osten muss­te für die Ber­gung halb­sei­tig und zeit­wei­se voll gesperrt wer­den. Es kam bis weit in den Vor­mit­tag hin­ein zu teils erheb­li­chen Staus und Behinderungen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Bay­reuth – Ver­kehrs­un­fall unter Alkoholeinfluss

Am Mon­tag, den 21.02., gegen 07.20 Uhr ereig­ne­te sich an der Ein­mün­dung Spitz­weg­stra­ße, Ecke Wörth­stra­ße, ein Ver­kehrs­un­fall bei dem ein 51jähriger Bay­reu­ther mit sei­nem Audi einen Sach­scha­den in Höhe von ca. 3000 Euro ver­ur­sach­te. Er woll­te in der Spitz­weg­stra­ße, aus Rich­tung Justus-Lie­big-Stra­ße kom­mend, nach rechts in die Wörth­stra­ße ein­bie­gen. Beim Abbie­ge­vor­gang geriet er, ver­mut­lich nicht zuletzt wegen deut­li­chen Alko­hol­ein­flus­ses, zu weit auf die Gegen­spur und streif­te dort den Lie­fer­wa­gen eines 47jährigen Kulm­ba­chers, der an die­ser Stel­le ver­kehrs­be­dingt war­ten muss­te. Da der Unfall­ver­ur­sa­cher nach dem Zusam­men­stoß jedoch nicht anhielt und statt­des­sen mit sei­nem Audi A 1 die Flucht antrat, wen­de­te der Geschä­dig­te gei­stes­ge­gen­wär­tig sei­nen Daim­ler und folg­te ihm bis zu einem Park­platz in der Hans-Mei­ser-Stra­ße. Als der 51jährige Bay­reu­ther bemerk­te, dass ihm sein Unfall­geg­ner dort­hin gefolgt war, ver­such­te er erneut mit sei­nem Pkw die Flucht anzu­tre­ten. Dies gelang ihm jedoch nicht, da der Lie­fer­wa­gen­fah­rer bis zum Ein­tref­fen der her­bei­ge­ru­fe­nen Poli­zei­strei­fe die Abfahrt blockier­te. Die Beam­ten bemerk­ten bei der Unfall­auf­nah­me beim Ver­ur­sa­cher einen deut­lich wahr­nehm­ba­ren Alko­hol­duft. Und so war es auch nicht ver­wun­der­lich, dass ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test einen Wert von fast zwei Pro­mil­le ergab. Auf­grund die­ses Wer­tes wur­de bei dem Beschul­dig­ten eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt und sein Füh­rer­schein wur­de sicher­ge­stellt. Er wird zusätz­lich wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs und uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort zur Anzei­ge gebracht. Ver­letzt wur­de beim dem Vor­fall glück­li­cher­wei­se niemand.

Bay­reuth – Köper­ver­let­zung und Suche nach dem Täter

Bereits am Diens­tag, den 15.02.2022, hat­te sich in den frü­hen Mor­gen­stun­den gegen 04.00 Uhr in der Hin­den­burg­stra­ße auf der Holz­brücke hin­ter der dor­ti­gen Tank­stel­le ein Vor­fall ereig­net, in des­sen Ver­lauf ein 37jähriger Bay­reu­ther ange­grif­fen und ver­letzt wur­de. Der Geschä­dig­te traf dort zufäl­lig auf eine drei­köp­fi­ge Per­so­nen­grup­pe. Einer der drei männ­li­chen Per­so­nen sprach den Bay­reu­ther an und schlug ihm zugleich voll­kom­men uner­war­tet ins Gesicht. Auf­grund der Wucht der Schlä­ge fiel der Geschä­dig­te zu Boden und wur­de mit Ver­dacht auf einen Nasen­bein­bruch ins Bay­reu­ther Kli­ni­kum ein­ge­lie­fert. Der Täter floh anschlie­ßend mit sei­nen Beglei­tern in Rich­tung Innen­stadt. Auf­grund der schlech­ten Licht­ver­hält­nis­se und der Gesamt­um­stän­de des Vor­fal­les konn­te der Ver­letz­te ledig­lich eine äußerst dürf­ti­ge Per­so­nen­be­schrei­bung abge­ben. Die Poli­zei Bay­reuth Stadt bit­tet des­halb Per­so­nen, wel­che mög­li­cher­wei­se zu dem Vor­fall irgend­wel­che Wahr­neh­mun­gen gemacht haben und sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, sich unter der Ruf­num­mer 0921/506‑2130 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Zu schnell unterwegs

Bindlach/​Mit Unter­stüt­zung der Ver­kehrs­po­li­zei Bay­reuth wur­de am gest­ri­gen Mon­tag in der Zeit von 07.30 Uhr bis 12.00 Uhr in der Orts­durch­fahrt Bind­lach eine Geschwin­dig­keits­kon­trol­le durch­ge­führt. Im dor­ti­gen Bereich, in unmit­tel­ba­rer Nähe zur Schu­le, ist die zuläs­si­ge Höchst­ge­schwin­dig­keit auf 30 km/​h begrenzt. Bei 1577 Fahr­zeu­gen, die die Mess­stel­le pas­sier­ten, müs­sen nun 14. Fahr­zeug­füh­rer mit einer Anzei­ge und 39 Fahr­zeug­füh­rer mit einer Ver­war­nung rech­nen. Nega­ti­ver Höhe­punkt war ein Fah­rer, der die dor­ti­ge Kon­troll­stel­le mit einer Geschwin­dig­keit von 75 km/​h pas­sier­te, ihm dro­hen Fahr­ver­bot und Bußgeld.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land weist in die­sem Zusam­men­hang dar­auf­hin, dass auch zukünf­tig ver­mehrt im Bereich von Schu­len und Kin­der­gär­ten Geschwin­dig­keits­kon­trol­len durch­ge­führt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Herolds­bach. In der Zeit von Sonn­tag, ca. 07:30 Uhr bis 08:30 Uhr wur­de die Kir­chen­mau­er der kath. Kir­che in der Haupt­stra­ße von einem bis­lang unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer ange­fah­ren. Die­se wur­de an bei­den Sei­ten der Zufahrt beschä­digt und ein Scha­den von ca. 1.500,– Euro ver­ur­sacht. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se ertei­len kann, wird gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den unter der Ruf­num­mer 09191/7090–0.

Dieb­stäh­le

Eggols­heim. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ver­such­te in der Zeit von Frei­tag, ca. 16:00 Uhr bis Mon­tag, ca. 07:30 Uhr an der Staats­stra­ße 2244 eine Werk­statt­tür eines Kies­werks auf­zu­he­beln. Die Poli­zei sucht nach Zeu­gen, die ver­däch­ti­ge Fahr­zeu­ge oder Per­so­nen in die­sem Bereich fest­stel­len konn­ten. Hin­wei­se sind an die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Tele­fon-Nr. 09191/7090–0 zu richten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Etwa 42.000 Euro Sach­scha­den bei Verkehrsunfall

LICH­TEN­FELS. Rund 42.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Mon­tag­abend auf der Orts­ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Buch am Forst und Forst­hub ereig­ne­te. Ein 55-Jäh­ri­ger kam mit sei­nem VW Tigu­an samt Pkw-Anhän­ger aus Forst­hub und fuhr mit Schritt­ge­schwin­dig­keit auf der kur­vi­gen Strecke in Rich­tung Buch am Forst. In einer Links­kur­ve kam ihm ein 45-Jäh­ri­ger mit sei­nem Sko­da ent­ge­gen und prall­te direkt in den Pkw-Anhän­ger. Vom Sko­da wur­de bei dem Auf­prall ein Rad her­aus­ge­ris­sen, das Auto dreh­te sich um 180 Grad und kam erst nach etwa 50 Metern zum Ste­hen. Durch die Wucht des Ansto­ßes riss der Anhän­ger vom VW ab und schleu­der­te in den Wald. Ver­letzt wur­de bei dem Ver­kehrs­un­fall glück­li­cher­wei­se niemand.

Fiat 500 ange­fah­ren und geflüchtet

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Frei­tag, 09.30 Uhr bis Mon­tag, 12.45 Uhr, beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen wei­ßen Fiat 500, der zu die­sem Zeit­punkt auf dem Park­platz des Gym­na­si­ums in der Kirch­lei­ner Stra­ße abge­stellt war. An dem Klein­wa­gen wur­de das Heck ange­fah­ren, sodass ein Sach­scha­den von etwa 2.000 Euro ent­stand. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Bag­ger­schau­fel gestohlen

LICH­TEN­FELS. Auf eine Bag­ger­schau­fel im Wert von etwa 300 Euro hat­ten es drei­ste Die­be in der Zeit von Frei­tag, 13.00 Uhr bis Mon­tag, 07.00 Uhr, abge­se­hen. Die Täter ent­wen­de­ten die Bag­ger­schau­fel, die ein Gewicht von etwa 50 kg hat­te, von einer Bau­stel­le in der Alten Reichs­stra­ße. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­bleib des Die­bes­gu­tes erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Wohn­wa­gen­tür beschädigt

LICH­TEN­FELS. Im Zeit­raum vom 07.02.2022 bis 21.02.2022 beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Täter die Türe eines Wohn­wa­gens, der auf einem abge­zäun­ten Stell­platz in der Gustav-Hei­ne­mann-Stra­ße abge­stellt war. An der Tür ent­stand ein Scha­den von etwa 1.000 Euro. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.