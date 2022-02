Adels­dorf (ots) – In der Zeit vom 10.02.2022 bis 21.02.2022 kam es in Adels­dorf (Lkrs. Erlan­gen-Höchstadt) zu einem Woh­nungs­ein­bruch. Die Kriminalpolizei

Erlan­gen sucht zur Klä­rung die­ser Straf­tat Zeu­gen. Der Unbe­kann­te drang in dem genann­ten Zeit­raum über die Ter­ras­sen­tü­re in das Rei­hen­end­haus im Forel­len­ring ein und durch­wühl­te Tei­le des Hau­ses. Der Täter ent­wen­de­te Schmuck­stücke im Wert von ca. 2000 Euro.

Der Kri­mi­nal­dau­er­dienst Mit­tel­fran­ken führ­te am Tat­ort eine Spu­ren­si­che­rung durch. Das zustän­di­ge Fach­kom­mis­sa­ri­at bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Erlan­gen hat die

wei­te­ren Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeu­gen. Die Poli­zei bit­tet Per­so­nen, die in Adels­dorf ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht haben, sich unter

der Ruf­num­mer 0911 2112–3333 beim Kri­mi­nal­dau­er­dienst Mit­tel­fran­ken zu melden.