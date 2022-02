Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth und des Poli­zei­prä­si­di­ums Oberfranken

MISTEL­BACH, LKR. BAY­REUTH. Nach dem Auf­fin­den eines getö­te­ten Ehe­paa­res am 9. Janu­ar 2022 in Mistel­bach befin­det sich neben dem 18-jäh­ri­gen Tat­ver­däch­ti­gen nun auch die Toch­ter des Ehe­paars in Untersuchungshaft.

Rück­blick

Nach einem Not­ruf fan­den Ein­satz­kräf­te der Bay­reu­ther Poli­zei am Mor­gen des 9. Janu­ar 2022 einen 51-jäh­ri­gen Kin­der­arzt und des­sen 47-jäh­ri­ge Ehe­frau tot im Sou­ter­rain ihres Anwe­sens in Mistel­bach. Bereits weni­ge Stun­den spä­ter nah­men die Poli­zi­sten einen 18-jäh­ri­gen Tat­ver­däch­ti­gen, den Freund der älte­sten Toch­ter des Paa­res, im Bay­reu­ther Stadt­ge­biet fest. Die­ser sitzt seit­dem wegen Mord­ver­dachts in Untersuchungshaft.

Staats­an­walt­schaft bean­tragt Haft­be­fehl gegen Tochter

Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth erließ ein Ermitt­lungs­rich­ter nun auch Haft­be­fehl gegen die Toch­ter. Im Zuge der noch andau­ern­den Ermitt­lun­gen erhär­te­te sich gegen die 16-Jäh­ri­ge der drin­gen­de Tat­ver­dacht, als Mit­tä­te­rin an der Ermor­dung ihrer Eltern betei­ligt gewe­sen zu sein.

Dem­nach soll das jun­ge Paar gemein­sam den Tatent­schluss gefasst haben, die Ehe­leu­te zu töten.

Wäh­rend der 18-Jäh­ri­ge dem Ärz­te­ehe­paar töd­li­che Stich­ver­let­zun­gen zufügt haben soll, steht sei­ne Freun­din unter Ver­dacht, ihm die unge­hin­der­te Tat­aus­füh­rung ermög­licht und dadurch einen akti­ven Bei­trag zum Tötungs­de­likt gelei­stet zu haben. Das Tat­mo­tiv dürf­te wohl in inner­fa­mi­liä­ren Strei­tig­kei­ten zu suchen sein.

Nach Voll­endung des Tat­ge­sche­hens flüch­te­ten sie gemein­sam nach Bay­reuth und stell­ten sich in der Fol­ge der Poli­zei. Wäh­rend die Tat­be­tei­li­gung des 18-Jäh­ri­gen bereits von Anfang an im Raum stand, war die Rol­le der Toch­ter zunächst unklar.

Am heu­ti­gen Diens­tag wur­de die Jugend­li­che dem Ermitt­lungs­rich­ter am Amts­ge­richt Bay­reuth auf­grund eines zuvor von der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth erwirk­ten Haft­be­fehls vor­ge­führt. Der Ermitt­lungs­rich­ter ord­ne­te wegen des Ver­dachts des Mor­des in zwei Fäl­len die Unter­su­chungs­haft an. Die jun­ge Frau befin­det sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.