Im Jahr 2022 wer­den wie­der die Instru­men­ten­kof­fer gepackt: Haus Mar­teau geht aber­mals auf Rei­sen. Aus­ge­wähl­te Mei­ster­kur­se der Inter­na­tio­na­len Musik­be­geg­nungs­stät­te tre­ten in ganz Ober­fran­ken auf.

„Mit unse­rer Ver­an­stal­tungs­rei­he möch­ten wir Ihnen beson­de­re Kon­zert­er­leb­nis­se schen­ken. Nach den für die Kul­tur schwie­ri­gen Jah­ren 2020 und 2021 freu­en wir uns auf die Fort­set­zung von Haus Mar­teau auf Rei­sen und hof­fen, dass unse­re Pla­nun­gen nicht von der Pan­de­mie und ihren Fol­gen durch­kreuzt wer­den“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm. Die Künst­ler­vil­la des Star­gei­gers Hen­ri Mar­teau (1874–1934) in Lich­ten­berg (Lkr. Hof) bie­te idea­le Bedin­gun­gen, um sich unter der Lei­tung her­aus­ra­gen­der Dozen­tin­nen und Dozen­ten ganz der Musik zu widmen.

Das erste Kon­zert fin­det in der Kla­vier­ma­nu­fak­tur Stein­gra­eber & Söh­ne in Bay­reuth statt. Dort gibt sich am Don­ners­tag, 24. Febru­ar um 19:30 Uhr der Mei­ster­kurs für Kla­vier von Prof. Arnulf von Arnim die Ehre. Prof. von Arnim war Pro­fes­sor an der Folk­wang-Hoch­schu­le Essen, Gast­pro­fes­sor an der Mus­ashi­no-Hoch­schu­le, Tokio und ist künst­le­ri­scher Lei­ter des Inter­na­tio­na­len Schu­bert-Wett­be­werbs in Dort­mund. Kar­ten für das Kon­zert der Mei­ster­schü­le­rin­nen und Mei­ster­schü­ler gibt es direkt bei Stein­grä­ber unter der Num­mer 0921 64049.

Das Köl­ner Kla­vier­trio wird mit sei­nen Kurs­teil­neh­men­den in der Grund­schu­le in Schön­wald gastie­ren. Am 24. April wird der Mei­ster­kurs der Pro­fes­so­ren Wal­ter Schrei­ber, Joan­na Sachryn und Wolf­gang Manz jun­ge Strei­che­rin­nen und Strei­cher sowie jun­ge Pia­ni­stin­nen und Pia­ni­sten aus ihrem Mei­ster­kurs für Kam­mer­mu­sik prä­sen­tie­ren. „Drei rei­fe Künst­ler­per­sön­lich­kei­ten ver­bin­den sich zu kam­mer­mu­si­ka­li­scher Ein­heit“ beschreibt sich das Köl­ner Kla­vier­trio. Wie ihre Mei­ster­schü­le­rin­nen und Mei­ster­schü­ler unter ihrer Anlei­tung ihr Spiel ver­fei­nern konn­ten, kön­nen Kon­zert­be­su­che­rin­nen und Besu­cher in der Schön­wal­der Grund­schu­le am Sonn­tag, 24. April um 17 Uhr erleben.

Im Som­mer schließ­lich kommt die Kon­zert­rei­he nach Ober­kotzau und Selb. Der Mei­ster­kurs für Kon­tra­bass des Dozen­ten Michail-Pav­los Sem­sis wird am Frei­tag, 17. Juni in der Chri­stus­kir­che in Ober­kotzau auf­tre­ten. Michail-Pav­los Sem­sis konn­te jüngst als Dozent für Haus Mar­teau neu ver­pflich­tet wer­den. Er ist Solo-Kon­tra­bas­sist im WDR-Sin­fo­nie­or­che­ster, dane­ben arbei­tet er als Lehr­be­auf­trag­ter an der Guten­berg Uni­ver­si­tät Mainz und der Hoch­schu­le für Musik Nürn­berg. Das Kon­zert sei­ner Schü­le­rin­nen und Schü­ler in der Chri­stus­kir­che beginnt um 19 Uhr.

Auch das Rosen­thal-Thea­ter in Selb wird wie­der zum Kon­zert­ort der belieb­ten Musik­rei­he der Inter­na­tio­na­len Musik­be­geg­nungs­stät­te des Bezirks. Dort wer­den die Mei­ster­pia­ni­sten von Kla­vier­ma­gi­er Prof. Bernd Glem­ser am Frei­tag, 29. Juli um 18 Uhr auf­tre­ten. Glem­ser ist Pia­nist und Hoch­schul­leh­rer der Super­la­ti­ve: Ab 1981 gewann er 17 inter­na­tio­na­le Musik­wett­be­wer­be in Fol­ge, dar­un­ter den Rubin­stein- und den ARD-Musik­wett­be­werb und zählt zum klei­nen Kreis der Welt­eli­te. „Sicher wird der viel­fach preis­ge­krön­te Dozent in sei­nem 13. Mei­ster­kurs in Haus Mar­teau wie­der das Beste aus den Musi­ker­in­ne­rin­nen und Musi­kern sei­nes Mei­ster­kur­ses her­aus­ho­len“, so Haus Mar­teau-Ver­wal­tungs­lei­ter Dr. Ulrich Wirz.

Ter­mi­ne von Haus Mar­teau auf Reisen

Don­ners­tag, 24. Febru­ar 2022, 19:30 Uhr

Mei­ster­kurs für Kla­vier, Prof. Arnulf von Arnim

Kla­vier­ma­nu­fak­tur Stein­gra­eber & Söh­ne, Bayreuth

Vor­ver­kauf: Stein­gra­eber & Söh­ne, Fried­rich­stra­ße 2, 95444 Bay­reuth, Tele­fon 0921 6404

Sonn­tag 24. April 2022, 17 Uhr

Mei­ster­kurs für Kam­mer­mu­sik, Köl­ner Klaviertrio

Grund­schu­le Schönwald

Ein­tritt frei, Spen­den erwünscht

Frei­tag 17. Juni 2022, 19 Uhr

Mei­ster­kurs für Kon­tra­bass, Michail-Pav­los Semsis

Chri­stus­kir­che, Oberkotzau

Vor­ver­kauf Arnd und Mari­na Klu­ge, Tele­fon 09286 8398

Frei­tag 29. Juli 2022, 18 Uhr

Mei­ster­kurs für Kla­vier, Prof. Bernd Glemser

Rosen­thal-Thea­ter Selb

Vor­ver­kauf im Kul­tur­amt der Stadt Selb, Tele­fon 09287 883–119 und 883–125

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.haus​-mar​teau​.de