Deutsch­lands belieb­te Erd­männ­chen sind mit Ihrer gro­ßen Büh­nen­show auf Tour­nee! Die aus dem KIKA bekann­ten, neu­gie­ri­gen und etwas toll­pat­schi­gen Brü­der „Jan und Hen­ry“ lösen auf der Büh­ne ein span­nen­des Rät­sel. Ein gro­ßes Aben­teu­er für die Klei­nen. Am Sams­tag, den 12.03.2022 um 15.00 Uhr prä­sen­tiert das Musik­thea­ter die Geschich­te um die bei­den put­zi­gen Erd­männ­chen in der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le in Bam­berg. Tickets gibt es an allen bekann­ten Vorverkaufsstellen.

Zu der Bühnenshow:

Das Thea­ter Lich­ter­meer bringt mit „Jan und Hen­ry“ erst­mals eine bekann­te TV-Serie auf die Büh­ne. Stän­dig auf der Suche nach neu­en Geräu­schen lan­den die bei­den Super­de­tek­ti­ve im Miets­haus Num­mer 5 in der Schu­mann­stra­ße. Dort tref­fen Sie das Mäd­chen Lil­li und die ande­ren Mie­ter. Der neue Haus­wart macht den Bewoh­nern das Leben schwer. Doch über dem Haus liegt ein span­nen­des Geheim­nis, das es zu lösen gilt. Erle­ben Sie das Lich­ter­meer Ensem­ble bestehend aus Men­schen und Pup­pen in einer lusti­gen und span­nen­den Geschich­te mit viel Musik.

Emp­foh­len ohne Altersbeschränkung.

Dau­er ca. 80 min. zzgl. Pause.

Zu Jan & Hen­ry und Mar­tin Reinl:

Die Erd­männ­chen-Brü­der Jan & Hen­ry wer­den gewöhn­lich jede Nacht von einem neu­en, unbe­kann­ten Geräusch vom Schla­fen abge­hal­ten. Mit viel Neu­gier und Phan­ta­sie ver­su­chen sie jedes Rät­sel zu lösen. Dabei ent­ste­hen die komisch­sten Geschich­ten. Pup­pen­va­ter Mar­tin Reinl (Puppenstars/​RTL, Woozle Goozle/​SuperRTL, Zim­mer frei/​WDR) brennt mit Lei­den­schaft für sei­ne Wer­ke. Zahl­rei­che Prei­se sind der Dank für so viel Krea­ti­vi­tät. So erhielt er unter ande­rem die Kin­der­me­di­en­prei­se Gol­de­ner Spatz, Der wei­ße Ele­fant, Emil sowie meh­re­re Grim­me-Preis Nominierungen.

Eine Pro­duk­ti­on des Thea­ter Lichtermeer.

www​.thea​ter​-lich​ter​meer​.de

Buch und Regie: Timo Rie­gels­ber­ger & Jan Radermacher.

Musik und Song­tex­te: Timo Riegelsberger

Mit freund­li­cher Geneh­mi­gung von und in Zusam­men­ar­beit mit

Mar­tin Reinl – BigS­mi­le Enter­tain­ment GmbH