Der neue Vor­sit­zen­de des IHK-Gre­mi­ums Bam­berg heißt Her­bert Grim­mer. Der Geschäfts­füh­rer der Grim­mer GmbH, tätig in den Berei­chen Indu­strie- und Medi­zin­tech­nik, wur­de bei der kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung des IHK-Gre­mi­ums in der Bam­ber­ger Kon­zert- und Kon­gress­hal­le zum Nach­fol­ger von Son­ja Wei­gand gewählt. Wei­gand war als Vor­sit­zen­de nicht erneut zur Wahl angetreten.

40 Mit­glie­der aus den Wahl­grup­pen Indu­strie, Handel/​Tourismus und Dienst­lei­stun­gen bil­den das IHK-Gre­mi­um Bam­berg. Sie wur­den bei der IHK-Wahl im Janu­ar 2022 von den rund 12.000 Mit­glieds­be­trie­ben aus Stadt und Land­kreis Bam­berg gewählt, um die Inter­es­sen ihrer Bran­chen im Ehren­amt der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth zu ver­tre­ten. Nun fand die kon­sti­tu­ie­ren­de Sit­zung statt, bei der ein neu­er Gre­mi­ums­vor­stand und die Bam­ber­ger Mit­glie­der in der IHK-Voll­ver­samm­lung, dem „Par­la­ment der ober­frän­ki­schen Wirt­schaft“, zu wäh­len waren. Die Sit­zung fand auf­grund der Coro­na-Lage hybrid und unter 3G-Bedin­gun­gen statt.

Die Sit­zung lei­te­te letzt­mals IHK-Prä­si­den­tin Son­ja Wei­gand, die sich nach fünf Jah­ren als Vor­sit­zen­de auf eige­nen Wunsch nicht um eine Wie­der­wahl bewarb und ankün­dig­te, im April auch als IHK-Prä­si­den­tin aus­zu­schei­den. In ihrer Begrü­ßung bedank­te sie sich bei allen Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mern, die sich der Wahl gestellt hat­ten. Die Gewähl­ten haben nun die Auf­ga­be für die kom­men­den fünf Jah­re die Inter­es­sen der Unter­neh­men zu bün­deln und gegen­über Poli­tik und Ver­wal­tung zu ver­tre­ten. Inner­halb des Bezirks der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth hat der Wirt­schafts­raum Bam­berg die stärk­ste Wirt­schafts­kraft. 22 der 85 Mit­glie­der der IHK-Voll­ver­samm­lung wer­den vom IHK-Gre­mi­um Bam­berg entsandt.

22 von 40 Mit­glie­dern neu im IHK-Gremium

Ins­ge­samt haben sich 55 Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer in den drei Wahl­grup­pen um die 40 Sit­ze im IHK-Gre­mi­um Bam­berg bewor­ben. Von den 40 Gewähl­ten sind 22 neu im Amt. Bei der Neu­wahl wur­de Her­bert Grim­mer, Geschäfts­füh­rer der Grim­mer GmbH in Lis­berg, zum neu­en Vor­sit­zen­den des IHK-Gre­mi­ums Bam­berg gewählt. Die Grim­mer GmbH ist ein inha­ber­ge­führ­tes mit­tel­stän­di­sches Unter­neh­men, mit rund 50 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern, wel­ches sich auf die Berei­che Indu­strie- und Medi­zin­tech­nik, ins­be­son­de­re den Vor­rich­tungs- und Son­der­ma­schi­nen­bau spe­zia­li­siert hat. Als gro­ße Her­aus­for­de­run­gen des Wirt­schafts­stand­orts Bam­berg nann­te der neu gewähl­te Vor­sit­zen­de den Trans­for­ma­ti­ons­pro­zess, der die Berei­che Indu­strie, Handel/​Tourismus und Dienst­lei­stun­gen mit unter­schied­li­chen Schwer­punk­ten stark beschäf­tigt. „Ich wün­sche mir, dass wir wei­ter­hin auf die beruf­li­che Aus- und Wei­ter­bil­dung set­zen, um den Fach­kräf­te­man­gel ent­ge­gen­zu­wir­ken und so die Mit­ar­bei­ter von mor­gen gewin­nen“, so Her­bert Grim­mer. Beson­ders gro­ßen Wert legt der neue Vor­sit­zen­de „auf ein gutes Mit­ein­an­der“ der regio­na­len Unter­neh­men als auch über­grei­fend mit den Schnitt­stel­len zu Stadt und Landkreis.

Als stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de wur­den Wolf­gang Heyder (Ver­an­stal­tungs­ser­vice Bam­berg GmbH, Lit­zen­dorf), Tho­mas Porz­ner (Porz­ner Stei­ne & Erden Hol­ding GmbH & Co. KG, Zap­fen­dorf), Mischa Salz­mann (Bam­ber­ger Rund­funk GmbH & Co. Studiobetriebs-​KG, Bam­berg), Mar­git Schütz (Betten-​Friedrich KG, Bam­berg), Lie­se­lot­te Straub (Fran­ken­ho­tel Drei Kro­nen Mem­mels­dorf GmbH) sowie Ralf-​Dieter Thie­hofe (Rupp + Hub­rach Optik GmbH, Bam­berg) gewählt.

In die IHK-Voll­ver­samm­lung gewählt

In der IHK-Voll­ver­samm­lung ver­tre­ten neben Her­bert Grim­mer auch Micha­el Betz (Eberth Bau GmbH & Co. KG, Bam­berg), Tho­mas Hoff­mann (CHROFF Kunst­stoff­tech­nik GmbH, Scheß­litz), Rei­ner Jür­gens (RZB Rudolf Zim­mer­mann, Bam­berg GmbH), Tho­mas Porz­ner, Dr. Micha­el Swo­bo­da (Bro­se Fahr­zeug­tei­le SE & Co. Kom­man­dit­ge­sell­schaft, Bam­berg) sowie Ralf-Die­ter Thie­hofe künf­tig die Inter­es­sen der Wahl­grup­pe Indu­strie. Für die Wahl­grup­pe Handel/​Tourismus wur­den Mathi­as Balu­ses (GALE­RIA Kar­stadt Kauf­hof GmbH, Bam­berg), Wer­ner Mas­sak (Wer­ner Mas­sak e.K, Litzendorf-​Schammelsdorf), Flo­ri­an Mül­ler (Ahörn­la GmbH, Bam­berg), Nico­le Schie­wer („Die Prin­zes­sin auf der Erb­se“, Bam­berg), Mar­git Schütz sowie Lie­se­lot­te Straub in die Voll­ver­samm­lung gewählt. Aus der Wahl­grup­pe Dienst­lei­stun­gen ver­tre­ten in den kom­men­den fünf Jah­ren Dr. Dani­el Alt (DAA Hol­ding GmbH, Strullendorf-​Amlingstadt), Klaus Gal­lenz (Bam­ber­ger Lebenshilfe-​Werkstätten gGmbH), Wolf­gang Heyder, Juli­an Hoff­bau­er (CIB Hoff­bau­er GmbH & Co. KG, Bam­berg), Ste­phan Kirch­ner (Spar­kas­se Bam­berg), Tho­mas Mot­schen­ba­cher (BI-LOG Waren­ho­tel GmbH, Scheß­litz), Mischa Salz­mann, Mat­thi­as Schel­len­ber­ger (Spe­di­ti­on Pflaum GmbH, Strul­len­dorf) sowie Frank Seu­ling (element-​e group AG, Hirschaid) Bam­berg im höch­sten Organ der IHK.

IHK-Haupt­ge­schäfts­füh­re­rin Gabrie­le Hohen­ner hat­te zu Beginn der Sit­zung Auf­ga­ben und Struk­tur der Indu­strie- und Han­dels­kam­mer erläu­tert. Sie bezeich­ne­te das Ehren­amt als zen­tra­le Säu­le in der IHK-Orga­ni­sa­ti­on. Im IHK-Bezirk enga­gie­ren sich rund 3.000 Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer oder lei­ten­de Mit­ar­bei­ter ehren­amt­lich in Gre­mi­en, der Voll­ver­samm­lung, Fach­aus­schüs­sen oder im Prü­fungs­we­sen der Beruf­li­chen Bil­dung. Die Wah­len wur­den von IHK-Justi­zi­ar Ste­fan Cor­des durchgeführt.