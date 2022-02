Kir­chen­lami­tz – Der Land­schafts­pfle­ge­ver­band Wun­sie­del im Natur­park Fich­tel­ge­bir­ge e.V. infor­mier­te über Aus­lich­tun­gen am Rad­weg in der Nähe des Schwimm­ba­des west­lich Kir­chen­lami­tz. Der mar­kan­te Fels-Ein­schnitt mit der alten Über­gangs­brücke ist bewach­sen von offe­nen Hei­de­be­rei­chen. Dort tum­meln sich Insek­ten zur Hoch­som­mer­zeit, die geschütz­te gel­be Arni­ka ist noch zu fin­den und es gibt in dem besonn­ten Bereich Rep­ti­li­en. Berg­ei­dech­sen und die sehr sel­ten gewor­de­nen Kreuz­ot­tern nut­zen den Lebens­raum und kom­men im Früh­jahr zum Auf­wär­men aus den Fels­spal­ten hervor.

Laut Gud­run Froh­ma­der-Heu­beck vom Land­schafts­pfle­ge­ver­band Wun­sie­del wird die wert­vol­le Zwerg­strauch­hei­de durch den Gehölz­an­flug aus Bir­ken, Fich­te, Zit­ter­pap­pel und Wei­den etc. auf der gegen­über­lie­gen­den Sei­te zuneh­mend beschat­tet. Zusam­men mit der Stadt Kir­chen­lami­tz als Grund­ei­gen­tü­mer und Andre­as Hof­mann, Ran­ger beim Natur­park Fich­tel­ge­bir­ge e.V., wur­de ein Kon­zept der abschnitt­wei­sen Pfle­ge ent­wickelt und über die unte­re Natur­schutz­be­hör­de bei der Regie­rung von Ober­fran­ken zur För­de­rung ein­ge­reicht. Mit Mit­teln des Baye­ri­schen Land­schafts-pfle­ge– und Natur­park­pro­gram­mes fin­den nun nach den feuch­ten und schnee­rei­chen Janu­ar­ta­gen und vor der Vogel­brut­zeit abge­stimm­te Arbei­ten nach Plan statt. Mar­kan­te Bäu­me blei­ben dabei erhal­ten, das beson­de­re Land­schafts­bild an der alten Bahn­li­nie mit Wäl­len, Mau­ern und Lade­ram­pen wird her­aus­ge­pflegt und das seit­lich gela­ger­te Strauch­werk bei­zei­ten abtrans­por­tiert. Der Land­schafts­pfle­ge­ver­band Wun­sie­del bit­tet die Rad­fah­rer und Spa­zier­gän­ger die Sperr­schil­der zwi­schen der Staats­stra­ße Rich­tung Weiß­dorf und dem hin­te­ren Bereich des Schwimm­ba­des in Zei­ten der Hol­zun­gen zu beach­ten und den Weg an den Werk­ta­gen zu mei­den. Die Akti­on ist zeit­lich begrenzt, der Weg wird wie­der geöff­net, wenn für nie­man­den Gefahr durch Fäl­lun­gen von Bäu­men quer über den Weg besteht. Die Bio­toppfle­ge zugun­sten wär­me­lie­ben­der Tier­ar­ten ist als prak­ti­scher Auf­takt zuge­hö­rig zu dem gera­de begon­ne­nen Bio­di­ver­si­täts­pro­jekt „Kreuz­ot­tern im Fich­tel­ge­bir­ge“ des Natur­parks Fich­tel­ge­bir­ge e.V.

Hin­weis: Auch in Thiersheim, Markt­red­witz, Wun­sie­del, Bad Alex­an­ders­bad, Höch­städt i, Fich­tel­ge­bir­ge Tröstau und Wei­ssen­stadt fin­den der­zeit noch geneh­mig­te Hol­zun­gen in Schutz­ge­bie­ten und bekann­ten Lebens­räu­men gefähr­de­ter Tie­re und Pflan­zen durch den Land­schafts­pfle­ge­ver­band statt.