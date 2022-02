Was haben Wein, Bock­bier, ein Cock­tail, Jager­tee und Cam­pa­ri mit der Poli­tik der Ampel-Koali­ti­on gemein­sam? Sie bil­den die Reim­grund­la­ge in der neu­en Ver­si­on des Kult-Songs „Ein Bier auf Hartz IV“ des Höchstadter Komi­kers Atze Bau­er. 2004 wur­de der Lie­der­ma­cher bei einem Fern­seh­abend zur Urfas­sung sei­nes Songs inspi­riert. Ihm fiel auf, dass er wäh­rend eines Polit-Talks im Fern­se­hen deut­lich mehr Bier kon­su­mier­te als bei ner­ven­auf­rei­ben­den Sport­über­tra­gun­gen. Statt des Blut­drucks stieg bei Atze Bau­er ange­sichts sozi­al­po­li­ti­scher TV-Debat­ten der Pro­mil­le-Pegel. Alko­hol und Poli­tik erga­ben an die­sem Abend die Ideen-Mischung für sei­nen Song „Ein Bier auf Hartz IV“, der sich im Lauf der Jah­re zu einem ech­ten Hit bei Auf­trit­ten ent­wickel­te und sogar im Fern­se­hen zu sehen war.

Am Sams­tag, 26. Febru­ar 2022, ver­öf­fent­licht „Atze Bau­er & die Band mit Witz“ nun die neu­ste Ver­si­on von „Ein Bier auf Hartz IV“ auf sämt­li­chen bekann­ten Musik-Platt­for­men im Inter­net, dar­un­ter Spo­ti­fy. In der aktua­li­sier­ten Lied­fas­sung ist es dies­mal die Ampel-Koali­ti­on, die jede Men­ge alko­hol­hal­ti­ger Sei­ten­hie­be ein­stecken muss. Um Karl Lau­ter­bach zu ertra­gen, ist selbst Strohrum zu schwach und auf die Uni­on gibt es gleich ein gan­zes Glas Maria­cron. Musi­ka­lisch waten Atze Bau­er und sei­ne bei­den Musi­ker-Kol­le­gen Jer­ry Rösch­mann und Eric Obst im Ver­lauf des über vier­mi­nü­ti­gen Lieds mehr als knie­tief im Alko­hol. Mit Élan und Spiel­freu­de wird mit den Prot­ago­ni­sten der Bun­des­re­gie­rung abge­rech­net. Ob es sich dabei um ein Spaß-Lied oder um einen Song mit poli­ti­scher Bot­schaft han­delt, das muss jeder Zuhö­rer für sich selbst ent­schei­den, wie die Band sagt. Sicher ist aller­dings, dass es wohl die letz­te Ver­si­on von „Ein Bier auf Hartz IV“ sein dürf­te, da Hartz IV noch heu­er refor­miert und in Bür­ger­geld umbe­nannt wer­den soll. Bis es soweit ist, wer­den „Atze Bau­er & die Band mit Witz“ aber noch das ein oder ande­re Bier trin­ken – musi­ka­lisch und real. Denn am Sonn­tag, 27. Febru­ar, fin­det ab 16 Uhr in der For­tu­na Kul­tur­fa­brik (Bahn­hof­stra­ße 9) in Höchstadt eine ziem­lich durch­ge­knall­te Release-Show unter dem Titel „Ein Bier auf Hartz IV – Nicht ganz dicht ist Bür­ger­pflicht“ statt. In Dau­er­schlei­fe wer­den „Atze Bau­er & die Band mit Witz“ ihren Song immer wie­der spie­len und dazwi­schen Bier trin­ken – bis sie nicht mehr kön­nen. Unter­stützt wer­den sie von musi­ka­li­schen Über­ra­schungs­gä­sten. Über­tra­gen wird der inof­fi­zi­el­le Release-Rekord­ver­such aus einem Lied und vie­len Bie­ren auf Face­book. Wer möch­te kann aber auch direkt bei der For­tu­na Kul­tur­fa­brik vor­bei­schau­en und das Live-Expe­ri­ment vor Ort erle­ben. Der Ein­tritt ist frei. Den Rosen­mon­tag wer­den die Musi­ker dann benö­ti­gen, um sich von ihrem Auf­tritt zu erholen.

