Seit dem 14. Febru­ar 2017 ist MdL Wal­ter Nus­sel als Beauf­trag­ter für Büro­kra­tie­ab­bau der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung tätig. Zum 5‑jährigen Jubi­lä­um stell­te er sei­nen Bericht im baye­ri­schen Kabi­nett vor. Dar­in beschreibt er sei­ne Phi­lo­so­phie, sein Selbst­ver­ständ­nis und erläu­tert den Pra­xis-Check – das Herz­stück sei­ner Arbeit. Sei­ne Tätig­keit fasst Wal­ter Nus­sel zusam­men mit dem State­ment „Wir besei­ti­gen Hür­den, damit Sie sich ent­fal­ten können.“

Der Umgang mit Boden­aus­hub, Brand­schutz, ein Leit­fa­den zur ord­nungs­ge­mä­ßen Kas­sen­füh­rung, prak­ti­ka­ble Umset­zung von Maß­nah­men zum Schutz vor der Coro­na-Pan­de­mie, Büro­kra­tie in Zahn­arzt­pra­xen sind nur eini­ge The­men, mit denen sich der Beauf­trag­te für Büro­kra­tie­ab­bau in den letz­ten fünf Jah­ren befasst hat. Bei sei­nem Ein­satz für pra­xis­ge­rech­te Lösun­gen steht für Wal­ter Nus­sel immer auch der Mit­tel­stand im Fokus. Er wirbt für ein Umden­ken in den Behör­den. „Büro­kra­tie­ab­bau muss in den Köp­fen funktionieren!“

Als Beauf­trag­ter arbei­tet Wal­ter Nus­sel ehren­amt­lich, unab­hän­gig und res­sort­über­grei­fend. Er fun­giert auch als direk­ter Ansprech­part­ner für Anre­gun­gen und Anlie­gen ein­zel­ner Bür­ger, Ver­ei­ne, Kom­mu­nen, Unter­neh­men, Ver­bän­de, etc.