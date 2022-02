In Kür­ze star­tet das Alex­an­der von Hum­boldt-Kul­tur­fo­rum Schloss Gold­kro­nach in sein neu­es Ver­an­stal­tungs­jahr mit dem tra­di­tio­nel­len Bay­reu­ther Fasten­es­sen. Wer sich noch nicht ange­mel­det hat, kann dies ger­ne noch tun unter: 09241/4858592 oder info@​humboldt-​kulturforum.​de

Am Sams­tag, 19. März 2022 um 11.00 Uhr spricht in der Evang.-Luth. Chri­stus­kir­che Bay­reuth die auf­grund ihres cou­ra­gier­ten Ein­sat­zes für das Kir­chen­asyl mehr­fach aus­ge­zeich­ne­te Äbtis­sin der Bene­dik­ti­ne­rin­nen­ab­tei Maria Frie­den in Kirch­schlet­ten, Mecht­hild Thür­mer OSB, zum The­ma „Für Mensch­lich­keit ange­klagt – Angriff auf das Kir­chen­asyl“. Als Alter­na­ti­ve zu einer gemein­sa­men Fasten­spei­se erhält jeder Besu­cher eine „Fasten­brot­zeit“ mit Getränk zum Mit­neh­men für den Ver­zehr zuhau­se in einer Papier­tra­ge­ta­sche. Das gemein­sa­me Gebet spre­chen Pfar­rer Karl Huf­na­gel und Mon­si­gno­re Dr. Josef Zerndl.

Auch für musi­ka­li­sche Umrah­mung ist gesorgt: Kir­chen­mu­si­ke­rin und Kan­to­rin Mei-Hui He (Kla­vier) und Judith Ber­ner (Kla­vier und Kla­ri­net­te) wer­den die Ver­an­stal­tung berei­chern. Der Spen­den­er­lös kommt der Arbeit der Bene­dik­ti­ne­rin­nen­ab­tei Maria Frie­den zugu­te. Es gel­ten die tages­ak­tu­el­len Coro­na-Vor­schrif­ten, die an die­sem Tag wohl noch ein­ge­hal­ten wer­den müs­sen (also bit­te Impf­zer­ti­fi­kat und Aus­weis bereithalten)