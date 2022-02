Fran­ken. Um die Ener­gie­wen­de und dabei spe­zi­ell die ener­ge­ti­sche Sanie­rung des grau­en Gebäu­de­be­stands zu bewäl­ti­gen, brau­chen die Bau­un­ter­neh­men zahl­rei­che Fach­kräf­te. Schon jetzt herrscht aber laut einer aktu­el­len Umfra­ge des ifo-Insti­tuts ein mas­si­ver Fach­kräf­te­man­gel in der Bau­bran­che. Um die­sem Man­gel zu begegnen,

for­dern Bar­ba­ra Fuchs, wirt­schafts­po­li­ti­sche Spre­che­rin, und Ursu­la Sowa, bau­po­li­ti­sche Spre­che­rin der Grü­nen Land­tags­frak­ti­on, ein nie­der­schwel­li­ges Qua­li­fi­zie­rungs­pro­gramm spe­zi­ell für Men­schen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund. „Die­ses Pro­gramm soll die Men­schen in den hand­werk­li­chen Grund­la­gen, die auf der Bau­stel­le not­wen­dig sind, aus­bil­den.“, erklärt Fuchs. „Sobald sich jemand, nach einer gewis­sen Zeit als Bauhelfer*in, spe­zia­li­sie­ren möch­te, ist dies über den nor­ma­len Weg

einer Aus­bil­dung mög­lich“, ergänzt Sowa. Mit die­sem Pro­gramm ermög­li­chen wir den Men­schen einen schnel­len Ein­stieg in die Bau­bran­che und die Unter­neh­men kön­nen die so drin­gend not­wen­di­gen Fach­kräf­te nach Bedarf wei­ter spezialisieren.

Die­ses und wei­te­re The­men rund um die Zukunft der Bau­bran­che dis­ku­tie­ren die bei­den grü­nen Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten und die denk­mal­po­li­ti­schen Spre­che­rin Sabi­ne Wei­gand MdL mit Expert*innen der Bran­che am 03. März ab 16 Uhr unter dem Mot­to „Grü­ne Bau­wen­de: Erhal­ten – Erneu­ern – Erleben“.

Anmel­dung und mehr Infor­ma­tio­nen auf https://www​.grue​ne​-frak​ti​on​-bay​ern​.de/​t​e​r​m​i​n​e​/​2​0​2​2​/​g​r​u​e​n​e​-​b​a​u​w​e​n​de/