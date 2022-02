Glück mit dem Wet­ter hat­ten 25 inter­es­sier­te Wald­be­su­che­rin­nen bei einer Füh­rung durch drei Bestän­de des Forst­be­triebs Ebrach. Unglaub­li­che Reso­nanz hat­te bereits die erste Ein­la­dung zum För­ster­spa­zier­gang des Forst­be­triebs Ebrach der BaySF. Das The­ma Wald­be­wirt­schaf­tung und Kli­ma­wan­del wur­de in den letz­ten Jah­ren aus gutem Grund immer prä­sen­ter in den Medi­en. Das merk­te man auch bei den spe­zi­fi­schen Fra­gen der Teil­neh­me­rin­nen, die ins tie­fe forst­li­che Fach­wis­sen gingen.

Drei unter­schied­li­che Wald­bil­der, die doch alle den glei­chen Hin­ter­grund haben. Wie kön­nen wir heu­te für den Wald der Zukunft sor­gen? Der Forst­be­trieb Ebrach kann hier aus Sicht ande­rer Regio­nen aus dem Vol­len schöp­fen. Üppi­ge Natur­ver­jün­gung dank ange­pass­ter Wild­be­stän­de und seit Jah­ren ergän­zen­de Pflan­zun­gen mit kli­ma­to­le­ran­ten Baumarten.

Eine kur­ze Ein­füh­rung durch die Betriebs­lei­te­rin Bar­ba­ra Ern­wein und eine Ver­deut­li­chung der Ent­wick­lung der kli­ma­ti­schen Rah­men­be­din­gun­gen im Stei­ger­wald, die Mari­ka Lie­ret (Forst­an­wär­te­rin) mit Daten der Wald­kli­ma­sta­ti­on Ebrach erläu­ter­te. An allen Exkur­si­ons­punk­ten wur­de deut­lich, dass der Blick der För­ster immer auch mit in die fer­ne Zukunft gerich­tet ist. Die geziel­te Ent­nah­me ein­zel­ner Bäu­me um heu­te Licht und Platz zu schaf­fen für den Wald der Zukunft. Dabei ein Gleich­ge­wicht aller Wald­funk­tio­nen im Blick. Täg­li­cher Balan­ce­akt der ört­li­chen Revier­lei­ter Juli­an Schen­del und Flo­ri­an Engel­hardt, die gro­ße Zustim­mung der Besu­cher für Ihre Arbeit erhiel­ten. „Kön­nen wir auch mit­hel­fen bei einer Pflan­zung?“ Die­se Fra­ge aus dem Besu­cher­kreis spie­gelt die Begei­ste­rung für den Forst und unse­re Arbeit wie­der. Dan­ke dafür!

Jetzt star­tet der Ein­schlag am letz­ten Exkur­si­ons­punkt. Die Forst­wir­te sind ein­ge­wie­sen und set­zen die Pla­nun­gen des För­sters in die Tat um, so dass Fich­ten, die im Stei­ger­wald kei­ne Zukunft mehr haben im Herbst durch Els­bee­ren und Spei­er­lin­ge ersetzt werden.

Wei­te­re Füh­run­gen zu ver­schie­de­nen The­men in den kom­men­den Mona­ten sind bereits geplant. Die näch­ste am 25. März im Revier Win­kel­hof „Auf den Spu­ren des Bibers“. Infos dazu ger­ne tele­fo­nisch unter +49 (9553) 9897–0 oder per Mail an info-​ebrach@​baysf.​de