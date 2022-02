Am 12.02.2022 stand für die Damen der HG Ecken­tal das Spiel gegen die HSG Pyrbaum/​Seligenporten auf dem Plan. Nach der bit­te­ren Nie­der­la­ge am ver­gan­ge­nen Sonn­tag gegen die Damen von Erlangen/​Bruck muss­te jetzt defi­ni­tiv wie­der ein Sieg her. Coro­na- und ver­let­zungs­be­dingt konn­te lei­der nicht aus dem Vol­len geschöpft wer­den. Zudem fehl­ten auch noch unse­re Trai­ner. Gott sei Dank konn­ten wir auf unser „Mäd­chen für Alles“, Anke setz­ten. Sie erklär­te sich bereit die Trai­ner­po­si­ti­on zu über­neh­men. (Dan­ke, Anke)

Hoch­mo­ti­viert star­te­ten die Ladies in das Spiel und konn­ten direkt einen 0:2 Vor­sprung erar­bei­ten. Die­se Füh­rung hielt aller­dings nicht sehr lan­ge an und vom 2:2 übers 5:3 hin zu einem kata­stro­pha­len Zwi­schen­stand von 5:10 in der 23. Minu­te. Wie der Ver­lauf erah­nen lässt: Es funk­tio­nier­te ein­fach nichts. Die Kom­mu­ni­ka­ti­on in der Abwehr war qua­si nicht vor­han­den, es wur­de viel zu lang­sam ver­scho­ben, was eini­ge Zeit­stra­fen sei­tens Gäste mit sich brach­te. Im Angriff funk­tio­nier­ten die Spiel­zü­ge nur teil­wei­se und auch eini­ge tech­ni­sche Feh­ler schli­chen sich ein. So konn­te es defi­ni­tiv nicht wei­ter­ge­hen und in der ersten Team-Time­out sei­tens HG Ecken­tal wur­den die Feh­ler direkt ange­spro­chen: Die Abwehr muss bes­ser und schnel­ler zusam­men­ar­bei­ten und im Angriff end­lich mal Struk­tur ins Spiel gebracht werden!

Mit viel Enga­ge­ment zu den näch­sten 2 Punkten!

Alle ris­sen sich nun zusam­men und mit einer nun tat­kräf­tig zusam­men­ar­bei­ten­den Abwehr sowie ein wenig „Köpf­chen“ im Angriff, konn­ten die HG Damen tat­säch­lich bis zur Halb­zeit wie­der auf 11:10 ver­kür­zen. Die Mädels waren sich einig, dass sie heu­te das Feld nicht ohne Sieg ver­las­sen woll­ten. Jeder der Spie­le­rin­nen war hoch moti­viert und hat sich in der Halb­zeit neu fokus­siert. So kam in der 33. Minu­te dann der erste Aus­gleich und schließ­lich über ein 15:14 hin zur Füh­rung der HGE Mädels (16:17).

Es wur­de wei­ter­hin rich­tig schön in der Abwehr gear­bei­tet und durch ein schö­nes Zusam­men­spiel im Angriff ein um ande­re Mal Tore erzielt. Bis zum Ende der Par­tie blieb es sehr span­nend, die HG Ecken­tal kam aber nicht mehr in den Rück­stand. Nach ner­ven­auf­rei­ben­den 60 Minu­ten konn­ten die Damen das Spiel mit 21:23 gewin­nen und zwei Punk­te mit nach Hau­se neh­men. Sicher ist, dass die Damen wei­ter­hin an ihrem Zusam­men­spiel arbei­ten müs­sen, die Abstim­mun­gen ver­bes­sern müs­sen und auch in der Abwehr wie­der zur alten Form zurück­fin­den müs­sen. Sehr posi­tiv her­vor­zu­he­ben ist aber, dass trotz eines 5‑To­re-Rück­stan­des, wei­ter­hin rich­tig gekämpft wur­de und jeder Jeden unter­stützt hat!