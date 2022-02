Lei­der muss­ten bis zum 28.02.2022 alle Gast­spie­le von Ingo Appelt krank­heits­be­dingt abge­sagt wer­den. Davon ist auch unser geplan­tes Gast­spiel im fif­ty-fif­ty am 25.02.2022 betrof­fen. Der­zeit suchen wir gemein­sam nach einem neu­en Ter­min (vor­aus­sicht­lich 2023). Sobald wir einen neu­en Ter­min fixiert haben, geben wir die­sen sofort in den Ver­kauf. Kun­den wer­den gebe­ten, Ihre Kar­ten an der Vor­ver­kaufs­stel­le zurück­zu­ge­ben, an der Sie sie erwor­ben haben.