Sehr geehr­te Damen und Herren,

ich lade Sie sehr herz­lich ein zu unse­rer diesjährigen

Jahreshauptversammlung

am FREI­TAG, DEN 25. MÄRZ 2022, UM 19:00 UHR im Ver­eins­heim in der

Bam­ber­ger Stra­ße 12 in Aisch.

Tages­ord­nung:

1. Eröff­nung der Versammlung

2. Fest­stel­lung der Beschluss­fä­hig­keit, ord­nungs­ge­mä­ßer Einladung

und Tagesordnung

3. Zusam­men­fas­sung des Pro­to­kolls der letz­ten Jahreshauptversammlung

4. Bericht des Vorstands

5. Bericht des Gerätewartes

6. Bericht der Kassenprüfer

7. Ent­la­stung des Vorstands

8. Ter­min­pla­nung 2022

9. Ver­schie­de­nes und Anträge

Ich freue mich sehr auf Ihre Teil­nah­me und ver­blei­be mit herzlichen

Grüßen.

Kas­pars Paegle

Vor­stands­vor­sit­zen­der

Tel. +49 176 81617151

Sied­ler­ge­mein­schaft Aisch-Adels­dorf e.V.

Bam­ber­ger Str. 12