Königstein/​Pruihausen – Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Amberg-Neu­markt (AELF) eröff­net Wald­um­bau-Erleb­nis­pfad Stein­berg im Rah­men der Mit­wir­ken­den. Sind Forst­wirt­schaft und Natur­schutz ver­ein­bar? Wel­che Baum­ar­ten eige­nen sich für den Wald der Zukunft? Wird im Forst nur Holz gemacht? Über all die­se Fra­gen und vie­le wei­te­re span­nen­de The­men aus der Wald­pfle­ge und Forst­wirt­schaft kön­nen sich wald­in­ter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger künf­tig auf dem Wald­um­bau-Erleb­nis­pfad Stein­berg infor­mie­ren. Auf rund 3,8 km Län­ge geht es auf eine ca. zwei­ein­halb­stün­di­ge Erkun­dungs­tour in dem von der Buche gepräg­ten Misch­wald am Nor­den­de des Steinbergs.

Und zu ent­decken, gibt es viel. Um nur eini­ge Sta­tio­nen zu nen­nen: Gleich zu Beginn des Pfa­des kann man sehen, wie jun­ge Forst­pflan­zen beim Auf­wach­sen durch eige­ne „Mini-Gewächs­häu­ser“, soge­nann­te Wuchs­hil­fen unter­stützt wer­den – und dass die­se nicht zwangs­läu­fig aus Pla­stik sein müs­sen. Wer die Augen offen hält, kann ent­lang des Weges immer wie­der geschnitz­te Tier­ar­ten fin­den, in dem für sie typi­schen Lebens­raum. Im Schat­ten der beein­drucken­den Fels­wän­de, lädt ein klei­ner Wei­her zum Ver­wei­len am Was­ser ein und gibt dem Leser sei­ne lan­ge Geschich­te preis. Dass Tot­holz kei­nes­wegs tot ist, kann anhand ste­hen­der, abge­stor­be­ner Buchen­stäm­me – vol­ler Leben- beob­ach­tet wer­den und dass unter den alten Bäu­men bereits eine neue, jun­ge Wald­ge­nera­ti­on in den Start­lö­chern steht, ist eben­falls kaum zu übersehen.

Ent­wor­fen und kon­zi­piert wur­de der Wald­um­bau-Erleb­nis­pfad in der Nähe von Prui­hau­sen von Chri­stoph Mün­nich im Rah­men der „Initia­ti­ve Zukunfts­wald“ des Amtes für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Amberg-Neu­markt. In Zusam­men­ar­beit mit den sehr enga­gier­ten Pri­vat­wald­be­sit­zern Hans Ren­ner sowie Sieg­fried Lub­er, die ihren Wald dem Pro­jekt zur Ver­fü­gung stell­ten, hat Mün­nich die The­men des Pfa­des aus­ge­ar­bei­tet und anhand von Infor­ma­ti­ons­ta­feln und mit Bei­spie­len aus der forst­li­chen Pra­xis erfahr­bar- und erleb­bar gemacht. Forst­wirt­schaft ist mehr als nur Bäu­me fäl­len, das wird dem Besu­cher hier auf dem ersten Blick klar.

Am Mon­tag, den 14.02.2022, wur­de der Lehr­pfad durch das Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Amberg- Neu­markt in fei­er­li­chem Rah­men offi­zi­ell eröff­net. Gro­ßer Dank gilt allen, die an der Kon­zep­ti­on und der Umset­zung des Pfa­des mit­ge­wirkt und ihr Wis­sen und ihre Tat­kraft bei­gesteu­ert haben.

Wer den Wald­um­bau-Erleb­nis­pfad Stein­berg besu­chen möch­te, kann den Park­platz des Gast­hau­ses „Jäger­heim“ nut­zen und der Beschil­de­rung bis zum Wald fol­gen. Begin­nend am Misch­wald- Pavil­lon ver­läuft ein mit dem Logo der Initia­ti­ve Zukunfts­wald gekenn­zeich­ne­ter Rund­weg ent­lang der 17 Sta­tio­nen. Als Ein­kehr­mög­lich­kei­ten ste­hen die Gast­hö­fe der Umge­bung zur Ver­fü­gung, am Lehr­pfad selbst befin­det sich eine Sitz­grup­pe und Ruhe­bän­ke. Der Pavil­lon kann zudem bei schlech­tem Wet­ter als Unter­stand genutzt wer­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter https://​www​.aelf​-na​.bay​ern​.de/​f​o​r​s​t​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​/​w​a​l​d​/​2​8​1​1​0​3​/​i​n​d​e​x​.​php.