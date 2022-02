Die Kirch­li­che All­ge­mei­ne Sozi­al­ar­beit (KASA) der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim berät und hilft seit Jahr­zehn­ten in Bam­berg Men­schen in schwie­ri­gen Lebens­si­tua­tio­nen. Neben dem Bera­tungs­haus in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße ist jetzt auch das Stadt­teil­zen­trum Löwen­zahn in der Katz­hei­mer­stra­ße 3 eine neue Anlauf­stel­le für Rat­su­chen­de. The­re­sa Banz­haf, Lei­te­rin des Fami­li­en­treffs im Stadt­teil­zen­trum Löwen­zahn und gleich­zei­tig Mit­ar­bei­te­rin der KASA, bie­tet ab sofort jeden Frei­tag von 9:00 bis 12:00 Uhr dort eine offe­ne Sprech­stun­de in den Räum­lich­kei­ten des Dia­ko­nie-Fami­li­en­treffs an. Erreich­bar ist sie über die E‑Mail-Adres­se t.​banzhaf@​dwbf.​de oder tele­fo­nisch unter 0951 93221–231.

Das Team der KASA hilft Men­schen dabei, ihren All­tag zu bewäl­ti­gen und ihre Not­si­tua­ti­on zu über­win­den. Die Bera­tung ist kosten­los und die Mit­ar­bei­ten­den unter­lie­gen der Schwei­ge­pflicht. Dabei steht das Ange­bot allen Men­schen offen – unab­hän­gig von Natio­na­li­tät, Alter und Kon­fes­si­on. Unter www​.dwbf​.de/​k​a​s​a​-​b​a​m​b​erg bie­tet das Team auch eine Online-Bera­tung an.