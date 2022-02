Zum Kramp-Run Lauf lädt die DJK Teu­to­nia Gaustadt am 1. Mai ein. Meh­re­re Läu­fe wer­den dabei den Sport­le­rin­nen und Sport­ler ange­bo­ten. Höhe­punkt ist der Haupt­lauf über zehn Kilo­me­ter, bei dem die Stadt­mei­ste­rin­nen und Stadt­mei­ster ermit­telt wer­den. „Ich bin der DJK Teu­to­nia Gaustadt sehr dank­bar, dass sie den Lauf in die­sem Jahr wie­der in Prä­senz anbie­tet und vor allem die Stadt­mei­ster­schaft aus­rich­tet. Im ver­gan­ge­nen Jahr war das ja noch in digi­ta­ler Form der Fall, als Coro­na geschul­det jeder sozu­sa­gen für sich allei­ne lau­fen muss­te. Das ist heu­er Gott sei Dank anders“, freut sich Wolf­gang Reich­mann, erster Vor­sit­zen­der des Stadt­ver­ban­des für Sport, auf den 1. Mai. Anmel­de­schluss ist der 22. April, zur rich­ten sind Anmel­dun­gen an die Tri­ath­lon­ab­tei­lung der DJK Teu­to­nia Gaustadt. Mehr Infor­ma­tio­nen zum Lauf­an­ge­bot und den Aus­schrei­bun­gen gibt es online unter www​.kram​prun​.de.

Der Stadt­ver­band für Sport in Bam­berg e.V. – er ver­steht sich als star­ker Ansprech­part­ner für die Ver­ei­ne rund um den Sport in Bam­berg. Mehr über den Stadt­ver­band gibt es online unter www​.sport​ver​band​-bam​berg​.de.