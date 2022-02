Stadt­rat tagt bereits am Mittwoch

Die Febru­ar-Sit­zung des Stadt­rats fin­det bereits am Mitt­woch, 23. Febru­ar, statt. Beginn des öffent­li­chen Teils ist um 16:30 Uhr in der Hein­rich-Lades-Hal­le (Gro­ßer Saal). Auf der Tages­ord­nung ste­hen Ände­rung der Stadt­rats-Geschäfts­ord­nung (Erwei­te­rung der Mög­lich­keit zu hybri­der Teil­nah­me an Sit­zun­gen), ein Bedarfs­be­schluss zum Pro­jekt „Koope­ra­ti­ve Ganz­tags­bil­dung“, die Umset­zung von Schul­sa­nie­rungs­pro­gramm-Pro­jek­ten (Che­mie-Räu­me am Gym­na­si­um Fri­de­ri­cia­num), die Ände­rung der För­der­richt­li­nie zur Gewäh­rung von Zuschüs­sen für CO2-min­dern­de Maß­nah­men an Gebäu­den und ande­res mehr.

Im Sit­zungs­raum gilt grund­sätz­lich die Pflicht zum Tra­gen einer FFP2-Mas­ke, auch am eige­nen Sitz­platz. Der Zutritt zur Sit­zung wird nur unter Vor­la­ge eines ent­spre­chen­den 3G+-Nachweises (geimpft, gene­sen oder aktu­ell mit PCR-Test gete­stet) gewährt. Der Nach­weis muss beim Ein­lass gezeigt wer­den. Die Anzahl der Besu­che­rin­nen und Besu­cher ist auf­grund der ein­zu­hal­ten­den Abstands­flä­chen im Sit­zungs­raum begrenzt.

Kranz­nie­der­le­gung zum Todes­tag von Josef Mayr-Nusser

Anläss­lich des Todes­ta­ges von Josef Mayr-Nus­ser am Don­ners­tag, 24. Febru­ar, legt Bür­ger­mei­ster Jörg Volleth am Ehren­fried­hof für die Stadt Erlan­gen einen Kranz nie­der. Beglei­tet wird er dabei von Dekan Micha­el Pflaum, Ursu­la Männ­lein und Ste­fan Mül­ler vom Freun­des­kreis Bozen sowie dem Städ­te­part­ner­schafts­be­auf­trag­ten der Stadt, Peter Steger.

Der in der katho­li­schen Jugend­ar­beit täti­ge Mayr-Nus­ser ver­wei­ger­te den Füh­rereid und wur­de dafür zum Tode ver­ur­teilt. Auf dem Weg ins Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger Dach­au starb der Wider­stands­kämp­fer am 24. Febru­ar 1945 in einem Vieh­wag­gon am Erlan­ger Bahn­hof. Das Opfer der NS-Dik­ta­tur wur­de zunächst in Erlan­gen bei­gesetzt, spä­ter über­führ­te man die sterb­li­chen Über­re­ste in die Süd­ti­ro­ler Hei­mat. An der Selig­spre­chung von Josef Mayr-Nus­ser 2017 nahm u.a. auch OB Janik teil. Die Zere­mo­nie im Dom zu Bozen inspi­rier­te die Städ­te­part­ner­schaft, die 2018 offi­zi­ell begrün­det wurde.

Stadt­ver­wal­tung schließt am Faschings­diens­tag vorzeitig

Die Stadt­ver­wal­tung, ein­schließ­lich des Bür­ger­amts im Erd­ge­schoss des Rat­hau­ses, hat am Faschings­diens­tag, 1. März, für den Publi­kums­ver­kehr ab 12:00 Uhr geschlossen.

