„Spit­zen­klas­se erle­ben“ ist das Mot­to von Haus Mar­teau, der Inter­na­tio­na­len Musik­be­geg­nungs­stät­te des Bezirks in Lich­ten­berg (Lkr. Hof). Das gilt für die Kon­zer­te eben­so wie für den neu­en Kon­zert­saal. Wie in der Künst­ler­vil­la üblich, fin­det zum Abschluss des Mei­ster­kur­ses für Quer­flö­te mit Prof. Hen­rik Wie­se am Don­ners­tag, 10. März, ein Abschluss­kon­zert statt. Beginn ist um 18 Uhr, eine Kar­ten­re­ser­vie­rung unter 0921 604 1608 ist notwendig.

„Wir begrü­ßen Hen­rik Wie­se ganz herz­lich als neu­en Dozen­ten in unse­rer Inter­na­tio­na­len Musik­be­geg­nungs­stät­te. Der Solo­flö­tist des Sym­pho­nie­or­che­sters des Baye­ri­schen Rund­funks und Pro­fes­sor für Flö­te an der Hoch­schu­le für Musik Nürn­berg berei­chert unse­re Dozen­ten­schaft mit sei­ner gro­ßen Viel­sei­tig­keit“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm.

Hen­rik Wie­se wur­de 1971 in Wien gebo­ren und stu­dier­te bei Ingrid Koch-Dörn­brak und Paul Mei­sen. Er wur­de bei Wett­be­wer­ben mit zahl­rei­chen Prei­sen aus­ge­zeich­net, unter ande­rem beim Deut­schen Musik­wett­be­werb (1995), bei den inter­na­tio­na­len Wett­be­wer­ben in Kobe/​Japan (1997), Markneukirchen/​Deutschland (1998), Odense/​Dänemark (1998) und beim renom­mier­ten ARD-Wett­be­werb in Mün­chen (2000). Von 1995 bis 2006 war er Solo­flö­tist an der Baye­ri­schen Staats­oper, seit 2006 ist Hen­rik Wie­se Solo­flö­tist im Sym­pho­nie­or­che­ster des Baye­ri­schen Rund­funks. 2018 erhielt er einen Ruf an die Hoch­schu­le für Kün­ste in Bre­men, 2020 folg­te ein wei­te­rer Ruf an die Hoch­schu­le für Musik Nürnberg.

Haus Mar­teau-Ver­wal­tungs­lei­ter Dr. Ulrich Wirz: „Prof. Wie­se ist nicht nur als Dozent und Solo­künst­ler, son­dern auch als Her­aus­ge­ber und Bear­bei­ter für nam­haf­te Ver­la­ge tätig. Sein Schaf­fen ist zudem auf zahl­rei­chen CDs doku­men­tiert. Wir freu­en uns, dass er die Dozen­ten­rie­ge unse­rer Musik­be­geg­nungs­stät­te bereichert.“

Ziel­grup­pe des Kur­ses sind Stu­die­ren­de, Schü­le­rin­nen und Schü­ler, die sich für ein Stu­di­um bewer­ben, sowie Wett­be­werbs­teil­neh­mer. Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer kom­men aus Öster­reich, Deutsch­land, Chi­na und Portugal.

In der Bil­dungs- und Begeg­nungs­stät­te für jun­ge Musi­ke­rin­nen und Musi­ker ist es Tra­di­ti­on, zum Abschluss des Kur­ses ein Kon­zert zu geben. Seit August 2021 fin­den die­se Kon­zer­te in dem neu­en, ein­zig­ar­ti­gen unter­ir­di­schen Kon­zert­saal statt, der von dem Münch­ner Archi­tek­ten Peter Haimerl gestal­tet wurde.

Ter­min­über­sicht

Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Quer­flö­te mit Prof. Hen­rik Wiese

Don­ners­tag, 10. März 2022 um 18 Uhr im Kon­zert­saal von Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4, 95192 Lichtenberg.

Ein­tritts­kar­ten gibt es zum Preis von 10 Euro.

Eine vor­he­ri­ge tele­fo­ni­sche Kar­ten­re­ser­vie­rung unter 0921 604‑1608 ist unbe­dingt erfor­der­lich (Mo-Do 7–15 Uhr, Fr 7–12 Uhr).

Es gel­ten Mas­ken­pflicht und die 2G-Regelung.

