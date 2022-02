Der Lan­des­aus­schuss der GEW Bay­ern hat einen wich­ti­gen Beschluss gefasst und stellt klar: Die soge­nann­te „Quer­den­ken-Bewe­gung“ sowie Ver­schwö­rungs­my­then gehen mit gewerk­schaft­li­cher Soli­da­ri­tät nicht zusammen!

Orga­ni­sier­te Angrif­fe aus der soge­nann­ten Querdenker*innen-Szene gegen Bil­dungs­ein­rich­tun­gen neh­men zu. Kolleg*innen in Bil­dungs­ein­rich­tun­gen wer­den neu­er­dings bedroht, weil sie als Teil der staat­li­chen „Voll­streckungs­ma­schi­ne­rie“ gese­hen wer­den. Für die Gewerk­schaft Erzie­hung und Wis­sen­schaft Bay­ern ein abso­lu­tes No-Go!

„Wir sind mit vie­lem nicht ein­ver­stan­den, was die Poli­tik in den letz­ten Mona­ten an Maß­nah­men beschlos­sen hat. Aber Dro­hun­gen und Gewalt gegen­über Beschäf­tig­ten in Bil­dungs­ein­rich­tun­gen sind kein Mit­tel, eige­ne Inter­es­sen durch­zu­set­zen“, so die baye­ri­sche GEW-Vor­sit­zen­de Mar­ti­na Bor­genda­le. Und wei­ter: „Es ist bekannt, dass bei den Kund­ge­bun­gen füh­ren­de Rechts­ra­di­ka­le auf­tre­ten und die Wut vie­ler Men­schen für die eige­nen Inter­es­sen miss­brau­chen wol­len. Wir alle wis­sen, was pas­sie­ren kann, wenn man deren Posi­tio­nen in der Mit­te der Gesell­schaft zulässt. Wir soli­da­ri­sie­ren uns mit denen, die von den Fein­din­nen und Fein­den der Demo­kra­tie ange­grif­fen wer­den, und rufen die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger auf, sich nicht an den Pro­te­sten der soge­nann­ten ‚Quer­den­ken-Bewe­gung‘ zu betei­li­gen. Mit Rechts­ra­di­ka­len mar­schiert man nicht!“