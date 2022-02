Noch vor 100 Jah­ren war eine Frau auf dem Fahr­rad ein Skan­dal und der Gegen­wind ent­spre­chend eisig. Die­je­ni­gen, die es trotz­dem wag­ten, fuh­ren den gesell­schaft­li­chen Zwän­gen davon. Wäh­rend Rad­fah­ren für Frau­en in der west­li­chen Welt zum All­tag gehört, gibt es noch vie­le Län­der, denen die­ser Befrei­ungs­schlag bis heu­te noch nicht gelun­gen ist. Vie­le muti­ge Frau­en wagen dort den Wider­stand und kämp­fen für Frei­heit und Gleich­be­rech­ti­gung. Tre­ten wir also wei­ter beherzt in die Peda­le für das Glück auf zwei Rädern!

Aben­teu­er auf zwei Rädern – unter die­sem Mot­to star­tet die Ver­an­stal­tungs­rei­he am 8. März mit dem Online-Rad­rei­se­vor­trag „Ride your f**** bike“. Eine Frau. 30 Tage. 3.400 km. Ein gan­zer ver­damm­ter Hau­fen Höhen­me­ter. 110 km und mehr pro Tag. Pau­sen­ta­ge? Null. Das war der Plan. Von der lau­schi­gen Fran­ken­me­tro­po­le Nürn­berg zum eisi­gen Nord­kap – der nörd­lich­sten Spit­ze Euro­pas. Allein, nur mit ihrem Rad und Zelt ist Jour­na­li­stin & Autorin Nora Bey­er die­se Strecke im Schnell­durch­gang gera­delt. Immer nach Nor­den bis ins Eis und den Schnee. Sie erzählt von Ren­tie­ren, Blau-bä(!)ren und der Ein­sam­keit. Ein Rad­rei­se­vor­trag mit lite­ra­ri­scher Garnierung!

Sicher auf zwei Rädern. Am 10. März dreht sich im Online­vor­trag alles um das The­ma sicher los­fah­ren, sicher ankom­men. Denn Rad­fah­ren hat in der Pan­de­mie­zeit einen neu­en Stel­len­wert bekom­men. Aber wie wo was eigent­lich? Die­se Fra­gen beant­wor­tet Bike Gui­de & Rad­welt­rei­sen­de Nora Bey­er. Tipps & Tricks rund ums Rad gibt es gra­tis dazu. Vom Bike Check samt Rad, bis hin zu Aus­rü­stungs-Tipps für Tourenradler*innen!

Kino­zeit heißt es am 15. März. In Koope­ra­ti­on mit der VHS kommt der Film „Ein Fest­tag“ auf die Kino­lein­wand. Eng­land, 1924: Das Dienst­mäd­chen Jane hat von ihrer Herr­schaft, Mr. und Mrs. Nivens, zur Fei­er des Mut­ter­ta­ges frei bekom­men. Freu­dig radelt sie mit ihrem Fahr­rad hin­aus in die Früh­lings­son­ne, um Paul, ihren Gelieb­ten, end­lich wie­der­zu­se­hen. Doch unkal­ku­lier­ba­re Ereig­nis­se, mit denen nie­mand gerech­net hat, wer­den Janes Leben für immer verändern.

Genuss auf zwei Rädern. Für jede Frau und jedes Rad gibt es am 29. April eine Rad­tour zum Frosch­grund­see! Mit Eva Carl­sen vom Alpen­ver­ein den All­tag der Woche hin­ter sich las­sen. Ent­spann­tes Rad­fah­ren in net­ter Gesell­schaft ist die idea­le Gele­gen­heit, bei schö­nem Wet­ter mit einer leich­ten Bri­se im Gesicht, die eige­ne Regi­on bes­ser ken­nen zu ler­nen. Noch bes­ser wird´s, wenn wir den Tag mit Genuss aus­klin­gen las­sen. Wenn frau sich die 30 km zutraut, dann ein­fach dazu anmelden.

Frei­heit auf zwei Rädern. Der beson­de­re Abschluss der dies­jäh­ri­gen Ver­an­stal­tungs­rei­he am 30. April ver­bin­det Lite­ra­ri­sches mit Rock und Pop. Die Sän­ge­rin und Schau­spie­le­rin Lau­ra Mann liest Geschich­ten und Tex­te rund um das Fahr­rad aus weib­li­cher Per­spek­ti­ve. Begin­nend im 19. Jahr­hun­dert wur­de das Fahr­rad auch ein Weg­be­rei­ter der weib­li­chen Eman­zi­pa­ti­on. Live-Musik der Künst­le­rin, zusam­men mit Oli­ver Lede­rer am Kla­vier, sorgt für den pas­sen­den Rückenwind.

Infos & Anmeldung

Die Ver­an­stal­tungs­rei­he und alle aktu­el­len Pro­gramm­hin­wei­se sind auf der Inter­net­sei­te www​.coburg​.de/​f​r​a​u​e​n​tag zu fin­den. Die Ver­an­stal­tun­gen sind kosten­los. Eine Anmel­dung vor­ab ist erfor­der­lich, ent­we­der per Mail stadtbuecherei@​coburg.​de oder tele­fo­nisch: 09561 89–1420

Pro­gramm­über­sicht

8. März ABEN­TEU­ER AUF ZWEI RÄDERN

RIDE YOUR F**** BIKE

Vor­trag mit Nora Beyer

19.30 Uhr I Online

Zugangs­da­ten wer­den nach der Anmel­dung zugesendet.

stadtbuecherei@coburg,de oder 09561 89–1420

10. März SICHER AUF ZWEI RÄDERN

GUT ZU WISSEN

Vor­trag mit Nora Beyer

19.30 Uhr I Online

Zugangs­da­ten wer­den nach der Anmel­dung zugesendet.

stadtbuecherei@coburg,de oder 09561 89–1420

15. März KINO­ZEIT – VHS-FILM ZUM FRAUENTAG

DER FESTTAG

19.30 Uhr I Uto­po­lis Kino I Coburg

Kar­ten an der Kinokasse

29. April GENUSS AUF ZWEI RÄDERN

RAD­TOUR FÜR JEDE FRAU UND JEDES RAD

16.00 Uhr I Treff­punkt Markt­platz Coburg

Anmel­dung stadtbuecherei@coburg,de oder 09561 89–1420

30. April FREI­HEIT AUF ZWEI RÄDERN

LITE­RA­RI­SCHES MIT ROCK UND POP

Ein­lass 19.00 Uhr I Beginn 19.30 Uhr

Haus Con­takt I Unte­re Real­schul­stra­sse I Coburg

Anmel­dung stadtbuecherei@coburg,de oder 09561 89–1420

Inf­o­fly­er Cobur­ger Akti­ons­ta­ge „Glück auf zwei Rädern“ (PDF, 1,1MB)