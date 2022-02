Zum 7. Mal rich­tet das ETA Hoff­mann Thea­ter in Bam­berg die Baye­ri­schen Thea­ter­ta­ge aus: Vom 13.–28. Mai 2022 wer­den weg­wei­sen­de, poli­ti­sche, inspi­rie­ren­de Insze­nie­run­gen sowie digi­ta­le Pro­jek­te aus ganz Bay­ern gezeigt.

Für die Jun­ge Festi­val­re­dak­ti­on der 38. Baye­ri­schen Thea­ter­ta­ge sucht das Thea­ter Men­schen unter­schied­lich­ster Wer­de­gän­ge und Sicht­wei­sen, die Lust haben, das Festi­val mit viel­fäl­ti­gen Bei­trä­gen zu beglei­ten. Beson­ders wür­den sich die Veranstalter*innen freu­en, wenn die Teilnehmer*innen Begei­ste­rung fürs Thea­ter, kri­ti­sche Hal­tun­gen und krea­ti­ve Ideen mit­brin­gen. Ein aka­de­mi­scher bzw. jour­na­li­sti­scher Hin­ter­grund ist nicht von­nö­ten, auch Arbeits­er­fah­rung im Thea­ter ist nicht notwendig.

Die Jun­ge Festi­val­re­dak­ti­on wird als Werk­statt zum Aus­pro­bie­ren und Expe­ri­men­tie­ren mit ver­schie­de­nen For­ma­ten ver­stan­den. Der geschrie­be­ne Text muss dabei nicht unbe­dingt im Mit­tel­punkt ste­hen. Es kön­nen Kri­ti­ken, Inter­views oder freie For­ma­te sein, die als Tex­te oder Audio­bei­trä­ge, in Form von Foto­gra­fien, Zeich­nun­gen oder als Tik­Tok-Vide­os ver­öf­fent­licht wer­den kön­nen. Beglei­tet wird das zehn­köp­fi­gen Team dabei von zwei erfah­re­nen Journalistinnen.

Die Teilnehmer*innen soll­ten zwi­schen 16 und 30 Jah­ren alt sein und sich wäh­rend des Festi­val­zeit­raums vom 13. bis 28. Mai in Bam­berg auf­hal­ten kön­nen. Gebo­ten wird der Ein­blick in (theater-)journalistisches Arbei­ten, die Mög­lich­keit, ein Thea­ter­fe­sti­val haut­nah mit­zu­er­le­ben und der kosten­lo­se Zugang zu den Festi­val­ver­an­stal­tun­gen. Bewerber*innen wer­den gebe­ten, eine Mail an btt22@​theater.​bamberg.​de zu sen­den, in der kurz beschrie­ben wird, auf wel­che Form von Bericht­erstat­tung man beson­ders Lust hat und der ein Lebens­lauf bei­gefügt ist. Ein­sen­de­schluss ist der 15. März 2022. Bei Rück­fra­gen geben die Ver­ant­wort­li­chen ger­ne unter der oben genann­ten Mail­adres­se oder unter +49 951 87 3027 Auskunft.