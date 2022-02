Wun­sie­del –Seit Okto­ber 2021 betreibt Kai Wolf sein Geschäft „Wolfschmied“, mit dem er sich auf das Schmie­den von Exklu­siv­mö­beln spe­zia­li­siert hat. „Ich freue mich, dass Kai Wolf in sei­nem jun­gen Alter den Schritt in die Selbst­stän­dig­keit gewagt hat und sich in sei­nem Hand­werk ver­wirk­li­chen kann,“ so Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik „ich bin mir sicher, dass der jun­ge Schmied mit die­sem Ange­bot nicht nur regio­nal, son­dern auch über­re­gio­nal gro­ßen Anklang fin­den wird.“

Schon seit 1940 gibt es den Wun­sied­ler Fami­li­en­be­trieb „Metall­bau Wolf“ in der Hofer Stra­ße 27. Bestehend aus drei Fach­kräf­ten, arbei­ten Geschäfts­füh­rer Ste­fan Wolf, Sohn Kai Wolf und ein wei­te­rer Mit­ar­bei­ter haupt­säch­lich für die Indu­strie und Geschäfts­kun­den. Auch für die Lui­sen­burg hat das Team schon arbei­ten kön­nen. Zum Bei­spiel bau­te das Unter­neh­men die gro­ße Trep­pe aus „DER BRAND­NER KAS­PAR 2 – ER KEHRT ZURÜCK“ oder das Gip­fel­kreuz im Fel­sen­la­by­rinth. Jetzt stellt der 22-jäh­ri­ge Juni­or­chef im Neben­be­trieb auch indi­vi­du­el­le und hand­ge­fer­tig­te exklu­si­ve Möbel für Pri­vat­per­so­nen her.

Bei einem Besuch von Erstem Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik und dem Vor­sit­zen­den des Gewer­be­fo­rums Tho­mas Wurm, prä­sen­tier­te Kai Wolf zwei sei­ner Mei­ster­wer­ke. Ein Schreib­tisch, im histo­risch – indu­stri­el­len Stil, sowie einen Wohn­zim­mer­tisch in Form eines Eisenbahnwaggons.