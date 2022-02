Wunsiedel/​Fichtelgebirge – Lei­se sur­rend hoch über den Köp­fen und mit atem­be­rau­ben­den Bil­dern im Netz, so neh­men wir sie wahr – Droh­nen, unbe­mann­te fern­ge­steu­er­te Flug­ge­rä­te. Im Som­mer 2021 hat sich zu deren Gebrauch eini­ges sei­tens des Gesetz­ge­bers geän­dert, doch was gene­rell im Fich­tel­ge­bir­ge gilt, wis­sen nach wie vor die Wenig­sten. Aus­ge­löst durch ein Auf­ein­an­der­tref­fen mit einem unbe­dach­ten Droh­nen­flie­ger im Schutz­ge­biet und ver­mehr­ten Anru­fen aus der Bevöl­ke­rung, nahm sich der Natur­park Fich­tel­ge­bir­ge mit sei­ner Gebiets­be­treue­rin Ste­fa­nie Jes­so­lat dem The­ma an. „Es ist kei­ne leich­te Auf­ga­be mit dem Ziel zwi­schen Bevöl­ke­rung und Natur­schutz zu ver­mit­teln“, so das State­ment der Gebietsbetreuerin.

Haupt­säch­lich erhielt die Gebiets­be­treue­rin Ver­ständ­nis und es ent­wickel­te sich ein guter Aus­tausch mit den Droh­nen­flie­gern, doch lei­der waren auch Igno­ranz und Belei­di­gun­gen dabei. Posi­tiv ist aller­dings zu sagen, dass ihr gegen­über bei eini­gen sehr schö­nen ver­meint­li­chen Droh­nen­auf­nah­men im Schutz­ge­biet nach­weis­lich auf ande­re Metho­den, wie Tele­skop­stan­gen, zurück­ge­grif­fen wur­de. „Die­se Bil­der zeig­ten mir, dass Luft­auf­nah­men auch ohne Droh­ne im begrenz­ten Maße mög­lich sind und eine für bei­de Sei­ten gute Alter­na­ti­ve bil­den“, so die Fest­stel­lung der Gebiets­be­treue­rin. Lei­der sind Droh­nen Flug-Apps natur­schutz­fach­lich nicht aus­ge­reift. Natur­schutz­ge­bie­te, Natu­ra 2000-Gebie­te sowie Natio­nal­parks als nicht zu beflie­gen­de Zone, wie es nach § 21 h LuftVO, nur mit Zustim­mung gere­gelt ist, sind lei­der nur in man­chen Flug-Apps ent­spre­chend dar­ge­stellt. Regio­nal zäh­len dazu vie­le Aus­flugs­zie­le und schö­ne Moti­ve wie Schnee­berg, Nuß­hardt, Plat­te, Köss­ei­ne und Wald­stein, wel­che aus­schließ­lich mit Erlaub­nis des zustän­di­gen Amtes beflo­gen wer­den dür­fen. Des Wei­te­ren ist fest zu stel­len, dass Nut­zugs­be­din­gun­gen der Flug-Apps nicht die zwin­gen­de Geset­zes­grund­la­ge der Land­schafts­schutz­ge­bie­te, kurz LSG, auf­weist und damit der wich­ti­ge Hin­weis: Die Ver­ord­nun­gen über die im Natur­park Fich­tel­ge­bir­ge gele­ge­nen Land­schafts­schutz­ge­bie­te beinhal­ten eine Erlaub­nis­pflicht für jeden Drohnenflug.

Die gute Nach­richt, trotz der unter­schied­li­chen Schutz­ge­biets­ty­pen im Natur­park Fich­tel­ge­bir­ge gilt für den Hob­by­flie­ger ein ein­heit­li­ches Vor­ge­hen: „Vor einem geplan­ten Flug am besten über den Bay­er­n­at­las prü­fen, ob der Flug in einem Land­schafts­schutz­ge­biet, Natu­ra 2000-Gebiet (dar­un­ter fal­len die Flo­ra-Fau­na-Habi­tat-Gebie­te und Vogel­schutz­ge­bie­te) oder Natur­schutz­ge­biet erfol­gen soll. Ist dies der Fall muss im ent­spre­chen­den Land­kreis vor­her bei der unte­ren Natur­schutz­be­hör­de in den jewei­li­gen Land­rats­äm­tern eine Erlaub­nis ein­ge­holt wer­den“, so die Gebiets­be­treue­rin: „In wel­chem Land­kreis man sich mit sei­nem geplan­ten Droh­nen­flug befin­det kann eben­falls über den Bay­er­n­at­las ermit­telt wer­den. Hier kann auch ein­ge­se­hen wer­den, ob man im Sied­lungs­raum ist, wo z.B. wie­der ande­re Regeln gel­ten“. Es reicht eine form­lo­se Mail mit dem Ort des Flie­gens sowie GPS-Daten, das Datum und der Grund des Flu­ges. Die erteil­te Erlaub­nis muss zum Droh­nen­flug mit­ge­nom­men wer­den, da anson­sten bei einer Über­prü­fung von einer Ord­nungs­wid­rig­keit aus­ge­gan­gen wer­den muss. Haupt­säch­lich dient die­se Ver­ord­nung zum Schutz von Vögeln. „Für Vögel sind Droh­nen rei­ne Stress­aus­lö­ser. Vor allem grö­ße­re Vögel, wie der Uhu, reagie­ren auf die Droh­nen emp­find­li­cher als klei­ne­re Vögel. Hier gilt es die­se beson­ders geschütz­ten Vögel zu scho­nen. Auch kann die Brut auf­ge­ge­ben wer­den, wenn Droh­nen zu nah ans Nest kom­men. Für Arten, die in ihrem Bestand sowie­so gering sind, ist dies natür­lich gra­vie­rend und kann auf lan­ge Sicht zum Ver­lust der Art füh­ren“, so Frau Jessolat.