Eckental/​Rathaus – Bür­ger­mei­ste­rin Döl­le konn­te vor Kur­zem der Ver­wal­tungs­fach­wir­tin Danie­la Grüntha­ler, der gemeind­li­chen Bil­dungs­be­auf­trag­ten Cor­ne­lia Böl­let für ihre 25jährige Tätig­keit beim Markt Ecken­tal und Herrn Wal­ter Hol­weg, Was­ser­wart beim Was­ser­zweck­ver­band, für 25 Jah­re öffent­li­cher Dienst dan­ken und herz­lich gratulieren.

Eigen­ge­wächs des Mark­tes Eckental

Frau Grüntha­ler schloss 1998 Ihre Aus­bil­dung zur Ver­wal­tungs­an­ge­stell­ten beim Markt Ecken­tal ab und hat von der Käm­me­rei über das Ord­nungs­amt bis zur Orga­ni­sa­ti­on von Ver­an­stal­tun­gen vie­le inter­es­san­te Abtei­lun­gen ken­nen­ge­lernt. Ins­ge­samt 11 Jah­re war sie mit Leib und See­le in der Käm­me­rei und im Steu­er­amt tätig. Nach der Eltern­zeit über­nahm Frau Grüntha­ler neue Tätig­kei­ten im Ord­nungs­amt bis Sie vor eini­gen Jah­ren mit der Orga­ni­sa­ti­on von Ver­an­stal­tun­gen betraut wur­de. Schwer­punk­te ihrer Arbeit sind unter ande­rem die Orga­ni­sa­ti­on des Som­mer­fe­sti­vals im Park, des Land-Mark­tes und des Ecken­ta­ler Weih­nachts­mark­tes. Durch ihr Orga­ni­sa­ti­ons­ta­lent und ihre krea­ti­ven Ideen gewan­nen die Ver­an­stal­tun­gen im Markt Ecken­tal in den letz­ten Jah­ren deut­lich an Attrak­ti­vi­tät und sind weit über Ecken­tal hin­aus bekannt gewor­den. Zudem ist einer ihrer Schwer­punk­te das The­ma Nach­hal­tig­keit. Hier erar­bei­tet sie der­zeit zusam­men mit der Steue­rungs­grup­pe alle Kri­te­ri­en damit Ecken­tal die Aus­zeich­nung „Fairtra­de – Town“ erhält oder ist für die Umset­zung der fai­ren Beschaf­fung in der Ver­wal­tung zustän­dig. Beson­ders freut sich Frau Grüntha­ler auf das Som­mer­fe­sti­val am 1. und 2. Juli, das hof­fent­lich die­ses Jahr zum 50-jäh­ri­gen Jubi­lä­um stattfindet.

Kin­der sind ihr eine Herzensangelegenheit

Cor­ne­lia Böl­let, die seit 1996 als Ver­wal­tungs­an­ge­stell­te beim Markt Ecken­tal beschäf­tigt ist und fast 4 Jah­re im Per­so­nal­bü­ro des Rat­hau­ses tätig war, wech­sel­te im Jahr 2000 ins Haupt­amt. Seit­dem ist sie als gemeind­li­che Bil­dungs­be­auf­trag­te Ansprech­part­ne­rin für Eltern sowie Bin­de­glied zu den Mit­ar­bei­te­rIn­nen der 17 Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen, den 4 Grund­schu­len und der Mit­tel­schu­le. Als „gute See­le“ im Bereich der Kin­der­be­treu­ung hat sie vie­le tau­sen­de Kin­der und deren Eltern durch den Dschun­gel der Betreu­ungs­vor­schrif­ten beglei­tet, die Belan­ge der Gemein­de bei den Betreu­ungs-Trä­gern und zustän­di­gen Behör­den vehe­ment ver­tre­ten und somit immer unkom­pli­ziert und fami­li­en­freund­lich Lösun­gen zum Woh­le der Kin­der gefun­den. Gera­de in der Pan­de­mie und den damit ein­her­ge­hen­den manch­mal täg­lich wech­seln­den Vor­ga­ben und Rege­lun­gen hat sich ihre Erfah­rung und ihr gutes Netz­werk bewährt, um die­se gro­ße Her­aus­for­de­rung bestens zu mei­stern. Ihr Arbeits­feld ist ihr auch gleich­zei­tig eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit und davon pro­fi­tiert nicht zuletzt auch ihr Arbeit­ge­ber, der Markt Eckental.

„Was­ser“ das wich­tig­ste Nah­rungs­mit­tel ist ihm Verpflichtung

Was­ser ist das am besten kon­trol­lier­te Lebens­mit­tel und kann beden­ken­los getrun­ken wer­den, so eine Aus­sa­ge vom Gesund­heits­mi­ni­ste­ri­um. Damit dies auch wei­ter­hin für alle Bür­ger und ‑innen im Markt Ecken­tal so bleibt, sor­gen Was­ser­war­te, wie Wal­ter Hol­weg, jeden Tag mit Ihrer Arbeit. Dazu müs­sen Was­ser­war­te bestens aus­ge­bil­det sein, um z.B. die För­de­rung des Was­sers aus dem im Gemein­de­ge­biet gele­ge­nen Brun­nen pro­fes­sio­nell zu kon­trol­lie­ren, die Was­ser­ver­sor­gungs­an­la­gen gekonnt zu betreu­en und z.B. beim End­ver­brau­cher die Haus­an­schlüs­se fach­ge­recht zu bewerk­stel­li­gen, um nur eini­ge Auf­ga­ben zu nen­nen. Gute Aus­bil­dung und viel Erfah­rung sind des­halb wich­tig um die­sen Stan­dard hal­ten zu kön­nen. Herr Wal­ter Hol­weg ist seit 1998 und somit über zwei Jahr­zehn­te als Was­ser­wart beim Markt Ecken­tal bzw. beim Was­ser­zweck­ver­band tätig und hat sei­ne Erfah­rung immer zuver­läs­sig und kom­pe­tent ein­ge­bracht. „Herr Hol­weg, der seit Juli 2021 in der Frei­stel­lungs­pha­se und im Dezem­ber 2022 in den wohl­ver­dien­ten Ruhe­stand geht, war für uns ein abso­lut zuver­läs­si­ger und pflicht­be­wuss­ter Was­ser­wart und ein außer­or­dent­lich ange­neh­mer Kol­le­ge“, betont die Bür­ger­mei­ste­rin. Bei den Bür­gern war er sehr geschätzt und immer auf Lösun­gen, die alle Sei­ten tra­gen konn­ten, bedacht. Der Markt Ecken­tal wünscht Herrn Wal­ter Hol­weg für sei­ne Zukunft viel Glück und vor allem Gesundheit.