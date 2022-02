Stell­pro­be, Koka­in und när­ri­sches Treiben!

Neue Woche, glei­ches The­ma! Der Umbau der Unte­ren Brücke in einen Gastro­be­trieb! Hier wur­de dann ver­gan­ge­nen Diens­tag schon mal die Bestuh­lung pro­biert und zumin­dest ist man schon drauf gekom­men dass bei­de Sei­ten bestuhlt wer­den müs­sen, will man ver­mei­den das die uner­wünsch­ten Pseu­do-Hip­ster fern blei­ben. „Vier-Mann-Tische“ sind das Maxi­mum auf­grund der Ein­hal­tung der Sicher­heits­vor­schrif­ten und Secu­ri­ty wird täg­lich benö­tigt, was mir schon letz­te Woche klar war. Kein Wun­der das es nur einen Bewer­ber gibt. Ich bin echt gespannt wie das dort mal umge­setzt wird, wie lan­ge der Brücken­wirt exi­stiert und vor allem wie man mit die­sem Kon­zept den Anwoh­nern mehr Ruhe zurück­brin­gen will. Erneut steht im Fol­ge­be­richt der Tages­pres­se, über die­se Neve­r­en­ding Sto­ry, dann die stol­zen Ideen der Lokal­po­li­tik wie zB dem „PopUp-Club“ im Hafen. Dies­mal sogar mit einer kur­zen Aus­füh­rung der Plä­ne. An der „Unte­ren“ sol­len Shut­tle-Bus­se hal­ten und die fre­chen Jugend­li­chen in den Hafen kar­ren. Wie wür­de ich den neu­en Brücken­wirt fei­ern, wenn er die­ses Kli­en­tel mit ver­schie­de­nen Ange­bo­ten und Hap­py Hours auf die Brücke lot­sen wür­de. Fürs Bus­ticket ein Frei­bier als Bei­spiel, oder eben Hap­py Hour von 21–22 Uhr zum Vor­glü­hen der Partygänger.

Noch­mal zum all­ge­mei­nen Ver­ständ­nis! – Die sit­zen da nicht weil die Aus­sicht so toll ist, son­dern weil sie sich hier gra­tis, bzw. für klei­nes Geld tref­fen kön­nen. Ich als Dorf­kind saß mit mei­nen Freun­den am Bus­häus­la, Kiste Bier 10 Mark, Por­ti­on Pom­mes aus der „Hähn­la­tütn“ 2 Mark … Nix ande­res ist das mit der Brücke! Ein Narr wer denkt, so ver­treibt man die Kids aus der Stadt. Da müss­te man schon in Hameln nach der Num­mer vom Flö­ten­spie­ler fra­gen um sie zu vertreiben.

Apro­pos Narr … In Veits­höch­heim wur­de der Fasching aufgezeichnet(glaub mitt­ler­wei­le sogar aus­ge­strahlt). König Mar­kus kam als ein­zi­ger ohne Kostüm, stand geschrie­ben. Naja, Ansichts­sa­che! Für mich stell­te er einen Mil­li­ar­där dar! Schni­ke im Smo­king wie einst Sean Con­ne­ry in sei­ner Rol­le als James Bond, eigent­lich eine Schan­de die­ser Ver­gleich aber mir fiel nur die­ser ein! Kostü­miert nach dem ver­meint­li­chem Gusto der Bevöl­ke­rung waren aber die ande­ren Zir­kus­ar­ti­sten, wie zum Bei­spiel der Kul­tus­mi­ni­ster, der pas­send als Tau­ge­nichts „Ala­din“ kam. Oder die Staats­mi­ni­ste­rin für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les als „Michel aus Lön­ne­ber­ga“ ver­klei­det, um so wohl ihren Zusam­men­halt mit den ein­ge­sperr­ten Kin­dern wäh­rend der Pan­de­mie zu zei­gen. Michel wur­de ja bekannt­lich immer im Schup­pen ein­ge­sperrt und wuss­te auch nicht wirk­lich war­um. Söders Stell­ver­tre­ter Herr­mann kam als „Schwar­zer She­riff“, der Mann hat Humor,verhaftet haben er und sein Com­pa­n­ion ja in letz­ter Zeit ganz Bayern!-Schön das er an Fasching sei­ne Pas­si­on auch mal Kla­mot­ten­tech­nisch aus­le­ben darf. SPD­ler von Brunn kam als „Han Solo“ aus der Star Wars Rei­he und dach­te bei der Kostüm­aus­wahl auch nicht für a Fün­fer­la mit! Steht in der Rol­le des Han Solo nach­weis­lich „Der schon in jun­gen Jah­ren in ille­ga­le Akti­vi­tä­ten ver­wickelt war“ Möch­te mal wis­sen was da ein­g­schmug­gelt wur­de! I‑Tüpfelchen war „Cleo­pa­tra“ Schul­ze von den Grü­nen. Will sie so das Herz vom König Mar­kus gewin­nen um an die Herr­schaft zu gelan­gen wie es einst, laut Geschichts­bü­cher, die ech­te Köni­gin vom Nil mit Hil­fe des veknall­ten Cae­sars schaff­te??? Man konn­te, wenn man woll­te, schöööön viel in die Kostü­me reininterpretieren …

So, dann muss aber auch mal mit dem när­ri­schen Trei­ben für die­ses Jahr gut sein! Abso­fort ist Fasching für den Pöbel wie­der ver­bo­ten! Abge­se­hen davon, wem das när­ri­sche Trei­ben der letz­ten zwei Jah­ren noch immer nicht reicht soll­te, ein­fach sei­ne Mas­ke mit bun­ten Punk­ten bema­len! Fast Nacht is jeden­falls schon lan­ge genug und wenn man noch den übli­chen Faschings-Tusch bei jedem Bericht über die Maß­nah­men ein­spielt hät­ten alle Lieb­ha­ber der 5ten Jah­res­zeit non­stop ihre Belu­sti­gung! Bei­spiel: „Erst eine Inzi­denz von 35 als Ziel, hilft bis heut die Imp­fung nicht viel! Ver­zehnt­fach hat sich der Wert, der Wirk­stoff hat sich eher nicht bewährt! TUSCH DADADADADADA …“

Abschlie­ßend fällt mir grad noch zu dem Arti­kel von Veits­höch­heim ein, das mich fol­gen­des schon ein biss­chen über­rascht … War­um kam der Söder nicht als Virus ver­klei­det und sei­ne Gefolg­schaft als Vari­an­ten. Alle dann mit Geld­schei­nen als Rezep­to­ren am Kostüm … Genau mein Humor wäre das gewe­sen, die mei­sten checken es ja noch immer nicht das es nur um Koh­le geht!

Ich weiß nicht was mich jetzt auf die Über­lei­tung zum Koka­in­fund bringt, aber irgend­wie fiel mir die­ses The­ma als näch­stes ein. Viel­leicht wegen Han Solo von oben, dem alten Schmuggler!

Da meint es also irgend­je­mand aus Süd­ame­ri­ka gut mit uns und lässt es in den letz­ten Win­ter­ta­gen noch­mal schnei­en, aber nix kann man uns Deut­schen recht machen! Sind Vogel­spin­nen in den Bana­nen­ki­sten passts net, ist Koka­in drin passts net, sind die Bana­nen zu grün passts net, ern­ten Kin­der passts net! Gut, dann wirds eben bald kei­ne Bana­nen + Geschen­ke mehr geben! – Haben wir wie­der einen Teil zur Redu­zie­rung des Co2 Aus­sto­ßes bei­getra­gen und der Sprit geht viel­leicht wie­der ein paar Cent runter.

Ach ja … Und noch ein Dan­ke an alle Unge­impf­ten für die bei­den Stür­me die­se Woche!

Der schlaue Spruch zum Schluss:

„Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass. …“

Yoda