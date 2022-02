Nach zwei Jah­ren Coro­na-Pau­se: Die ersten ober­frän­ki­schen Schach-Mei­ster­schaf­ten in Prä­senz – am 12. März wer­den 13 Titel vergeben

Dar­auf haben die Schach­freun­de in Ober­fran­ken lan­ge war­ten müs­sen: Nach zwei Jah­ren Coro­na-Pau­se – und vor­wie­gend Online-Schach – geht es nun erst­mals wie­der zu einer ober­frän­ki­schen Mei­ster­schaft in Prä­senz an die Bret­ter. Am Sams­tag, 12. März, wer­den in Nord­hal­ben die ober­frän­ki­schen Mei­ster der Jugend und der Mäd­chen sowie der Frau­en ermit­telt. Ins­ge­samt 13 Titel sind zu ver­ge­ben. Die­se Tur­nie­re sind der Auf­takt für eine Rei­he wei­te­rer Meisterschaften.

Im Janu­ar 2020 ging alles noch sei­nen gewohn­ten Gang: Die ober­frän­ki­schen Schach­ta­ge fan­den auf Schloss Schney bei Lich­ten­fels statt. Auch die Jugend­mei­ster wur­den ermit­telt. Eben­so einen Monat spä­ter die Mei­ste­rin­nen bei den Mäd­chen und Frau­en in Nord­hal­ben. So schließt sich nun der Kreis: In der Fran­ken­wald-Gemein­de, in der das letz­te offi­zi­el­le Prä­senz-Tur­nier des Schach­be­zirks statt­fand, endet nun die lan­ge Corona-Pause.

Dabei bie­tet die Schach­ab­tei­lung des FC Nord­hal­ben als Aus­rich­ter einen beson­de­ren Schau­platz: das Nord­hal­ben Vil­la­ge, das moder­ne Büros und Zim­mer zum „Co-Working und Co-Living Space“ unter einem Dach ver­eint. Hier machen die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer am 12. März kurz nach 10 Uhr die ersten Züge.

Die ober­frän­ki­schen Frau­en spie­len ihre Mei­ste­rin­nen aus, außer­dem geht es für die Mäd­chen und die Jugend in den Alters­klas­sen U8, U10, U12, U14, U16 und U18 um Titel und Poka­le. Zusätz­lich win­ken für die Besten Tickets zu den baye­ri­schen Jugend- und Mädchenmeisterschaften.

Teil­neh­men kön­nen alle Akti­ven aus dem Schach­be­zirk Ober­fran­ken, die den genann­ten Alters­klas­sen ange­hö­ren. Die Anmel­dung läuft bis zum Abend des 9. März. In einer Mail an Dani­el Albert, den stell­ver­tre­ten­den Bezirks­spiel­lei­ter, muss man nur Name, Geburts­jahr und Ver­ein ange­ben. Adres­se: 2.​bezirksspielleiter@​schachbezirk-​oberfranken.​de.

Die Mei­ster­schaf­ten in Nord­hal­ben sol­len der Auf­takt sein für eine gan­ze Rei­he wei­te­rer Tur­nie­re. Die Liga­sai­son muss­te der Bezirks­ver­band zwar abbre­chen, aber es wer­den Titel­kämp­fe in den ver­schie­de­nen Denk­sport-Dis­zi­pli­nen aus­ge­tra­gen. So kämp­fen Schach­teams wohl noch im März um die ober­frän­ki­sche Blitz-Kro­ne. Blitz­schach-Titel wer­den auch im Ein­zel ver­ge­ben. Und die ober­frän­ki­sche Schnell­schach-Ein­zel­mei­ster­schaft – auch für Senio­ren­spie­ler – lockt am 7. Mai nach Kirchenlamitz.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und die Aus­schrei­bun­gen sowie den Anmel­de­stand gibt es unter: www​.schach​be​zirk​-ober​fran​ken​.de