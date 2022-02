Nach einem Jahr Coro­na beding­ter Pau­se konn­te am 19. Febru­ar 2022 end­lich wie­der der Ret­tungs­schwimm­wett­be­werb der Kreis­was­ser­wacht Forch­heim aus­ge­tra­gen wer­den, das Jah­res-High­light der Kin­der, Jugend­li­chen und Trainern.

Früh mor­gens ging es für 12 Mann­schaf­ten, auf­ge­teilt in drei Alters­stu­fen los. Die Jüng­sten (Stu­fe 1) und Älte­sten (Stu­fe 3) began­nen mit den Schwimm­dis­zi­pli­nen im Königs­bad. Die Stu­fe 2 mit den Theo­rie-Tests und Erste Hil­fe Fall­bei­spie­len im Kreis­ver­band des BRK Forchheim.

Immer als sech­ser Mann­schaft bewie­sen die Nach­wuchs­ret­ter ein­drucks­voll, was sie die letz­ten Wochen und Mona­te übten, etwa beim Ret­ten mit Ret­tungs­mit­teln wie Ret­tungs­ring oder Ret­tungs­bo­je. Auch wenn beim Schwim­men die Schnell­sten sicher einen Vor­teil haben, so zahlt sich den­noch der Team­geist und die Geschlos­sen­heit der Mann­schaft aus. Denn bei den ver­schie­de­nen schwie­ri­gen Wech­seln, sah man wel­che Grup­pen wirk­lich gut zusam­men­ar­bei­ten. Um gro­ße Mann­schafts­ge­schlos­sen­heit ging es auch im Fall­bei­spiel der Ersten Hil­fe, alters­an­ge­passt muss­ten die Teams 2–3 Ver­letz­te ver­sor­gen. So ging das täu­schend ech­te Sze­na­rio der Stu­fe 1 um einen Umfall beim Schnit­zen, einer stark­blu­ten­den Wun­de am Unter­arm und zudem einem Bewusst­lo­sen, der beim Hel­fen gestürzt ist.

Die Wun­den waren natür­lich nur geschminkt, sorg­ten aber doch beim ein oder ande­ren für ein mul­mi­ges Gefühl. Umso wich­ti­ger detail­ge­treu zu üben.

Bei der Sie­ger­eh­rung war die Anspan­nung sicht­lich zu spü­ren, denn es ging nicht nur um die Platz­ie­run­gen, son­dern auch um die Mög­lich­keit zur Teil­nah­me am Bezirks­wett­be­werb der Was­ser­wacht Ober-/Mit­tel­fran­ken, wo die drei Sie­ger teil­neh­men dür­fen und der in die­sem Jahr auch noch in Eber­mann­stadt stattfindet.

In der Alters­stu­fe 1 (bis 10-Jäh­ri­ge) sieg­te die Mann­schaft Eber­mann­stadt 1 vor Eber­mann­stadt 2. In der Stu­fe 2 (11–13-Jährige) war die Kon­kur­renz am größ­ten, sechs Mann­schaf­ten aus allen drei Orts­grup­pen der Kreis­was­ser­wacht tra­ten an und lie­fer­ten sich ein enges Ren­nen. Auch hier beleg­te die Mann­schaft Eber­mann­stadt 1 den Ersten Platz. Die Medail­le für den 2. Platz ging an die Mann­schaft Neun­kir­chen, 3. wur­de Eber­mann­stadt 2, vor Forch­heim 1. Dicht gefolgt auf Platz 5 lan­de­te Forch­heim 2 und Eber­mann­stadt 3 beleg­te den 6. Platz.

Bei den Älte­sten in Stu­fe 3 (14–16-Jährige) sieg­te die Mann­schaft Forch­heim 2. Der 2. Platz ging an Eber­mann­stadt 1. 3. Wur­de Forch­heim 1 und 4. Platz beleg­te Eber­mann­stadt 2.

Herz­li­chen Glück­wunsch an alle Mann­schaf­ten und den drei Sie­gern viel Erfolg am Bezirkswettbewerb!

Kreis­ju­gend­lei­ter Phil­ipp Nüt­zel dank­te in sei­ner Anspra­che nicht nur den Trai­nern und Teil­neh­mern, son­dern auch 53 Hel­fern, die die­sen Wett­be­werb erst ermöglichten!