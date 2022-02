Vier­zehn­hei­li­gen – Vom 7. bis 10. März 2022 fin­det in den Bil­dungs- und Tagungs­häu­sern Vier­zehn­hei­li­gen (Erz­bis­tum Bam­berg) die Früh­jahrs-Voll­ver­samm­lung der Deut­schen Bischofs­kon­fe­renz statt. An ihr neh­men 66 Mit­glie­der der Deut­schen Bischofs­kon­fe­renz unter Lei­tung des Vor­sit­zen­den, Bischof Dr. Georg Bät­zing, teil.

Im Mit­tel­punkt der Bera­tun­gen steht der Syn­oda­le Weg der katho­li­schen Kir­che in Deutsch­land. Zwei gan­ze Tage wird sich die Voll­ver­samm­lung mit den bis­he­ri­gen Debat­ten, aktu­el­len Tex­ten und dem Fort­gang des Syn­oda­len Weges befas­sen. Dazu zählt auch eine erste Dis­kus­si­on dar­über, wie Beschlüs­se in den Bis­tü­mern rea­li­stisch umge­setzt wer­den kön­nen. Dar­über hin­aus gibt Bischof Dr. Ste­phan Acker­mann, Beauf­trag­ter der Deut­schen Bischofs­kon­fe­renz für Fra­gen des sexu­el­len Miss­brauchs im kirch­li­chen Bereich und für Fra­gen des Kin­der- und Jugend­schut­zes, einen aktu­el­len Sach­stands­be­richt zum The­men­kom­plex Auf­ar­bei­tung des sexu­el­len Miss­brauchs. Außer­dem befasst sich die Voll­ver­samm­lung mit der poli­ti­schen und reli­giö­sen Ent­wick­lung sowie der Situa­ti­on der Kir­che in Indi­en und der Ukraine.

An der Eröff­nungs­sit­zung der Voll­ver­samm­lung am 7. März 2022 wird der Apo­sto­li­sche Nun­ti­us in Deutsch­land, Erz­bi­schof Dr. Niko­la Eter­ović, teilnehmen.