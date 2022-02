MdLs Rai­ner Lud­wig und Bern­hard Pohl: „Gro­ßer Wurf für Peg­nitz: geplan­te Eis­hockey- und Even­tare­na mit enor­mer Strahl­kraft“ Peg­nitz – Die geplan­te mul­ti­funk­tio­na­le Eis­sport- und Even­tare­na in Peg­nitz hat nun auch kraft­vol­le Unter­stüt­zung sei­tens der Lan­des­po­li­tik gefun­den. Die bei­den Freie Wäh­ler-Abge­ord­ne­ten, Rai­ner Lud­wig, zu des­sen Wahl­kreis auch sei­ne Hei­mat­stadt Peg­nitz gehört, und der haus­halts­po­li­ti­sche Spre­cher der Frak­ti­on, Bern­hard Pohl, kom­pe­ten­ter Ken­ner der bun­des­wei­ten Eis­hockey-Sze­ne, ver­spre­chen beim Besuch in Peg­nitz einen ambi­tio­nier­ten Ein­satz für das geplan­te Megaprojekt.

FREIE WÄH­LER-MdL Rai­ner Lud­wig betont, das Pro­jekt sei ein gro­ßer Wurf für Peg­nitz! die geplan­te Eis­hockey- und Even­tare­na wer­de eine enor­me Strahl­kraft weit über die ober­frän­ki­sche Regi­on hin­aus haben und lei­ste einen wert­vol­len Bei­trag zur „Stär­kung des länd­li­chen Raums“. Dazu gehö­re nicht nur Woh­nungs­bau, Infra­struk­tur, Unter­neh­mens­an­sied­lung, Ener­gie­wen­de und Mobi­li­tät, son­dern eben auch Frei­zeit, Sport und das kul­tu­rel­le Leben“! Lud­wig, selbst gebür­ti­ger Peg­nit­zer, in der Stadt auf­ge­wach­sen und pas­sio­nier­ter Eis­lauf-und Eis­hockey-Fan, der die gro­ße Ära des EVP noch live mit­er­lebt hat, schwärm­te: „die­ses Pro­jekt hät­te ich mir damals schon in mei­ner Jugend­zeit gewünscht“. „Umso mehr freue ich mich, dass nun Jahr­zehn­te spä­ter die­se Visi­on ange­gan­gen wird und ich die ambi­tio­nier­ten Zie­le der Betei­lig­ten vor Ort nun selbst mit mei­nen Ver­bin­dun­gen in die baye­ri­sche Lan­des­po­li­tik und die ent­spre­chen­den Mini­ste­ri­en unter­stüt­zen kann.“

Die größ­te Stadt im Land­kreis Bay­reuth, Peg­nitz, war in den 1970er und 80er Jah­ren eine der Eis­hockey-Hoch­bur­gen in Bay­ern und ganz Deutsch­land. Am bestehen­den Eis­sta­di­on nagt aller­dings der Zahn der Zeit; das Bau­werk ist erheb­lich in die Jah­re gekom­men. Damit der Sta­tus der hoch­ka­rä­ti­gen „Sport­stadt“ auch künf­tig wie­der gilt, hat­te sich in Peg­nitz in jün­ge­rer Ver­gan­gen­heit ein För­der­ver­ein gegrün­det – mit zukunfts­wei­sen­dem Ziel: dem Neu­bau einer neu­en Eis­sport- und Even­tare­na mit einer Kapa­zi­tät von bis zu 1500 Zuschau­ern im Bereich „Klei­ner Johan­nes“ am Ran­de der frü­he­ren Kreis­stadt. Der För­der­ver­ein mit dem Tan­dem Andre­as Eckert und Alex­an­der Herbst an der Spit­ze der Are­na-Task-For­ce haben es sich zur Auf­ga­be gemacht, die Wei­chen mit einer neu­en Hal­le für die Zukunft zu stel­len. „Neben dem Eis­hockey-Nach­wuchs und den Hob­by­spie­lern wol­len wir vor allem auch mit den schon jetzt äußerst erfolg­rei­chen Dis­co­la­uf und öffent­li­chen Lauf, ande­ren Sport­ar­ten aber auch Kultur‑, Mes­se- und Kon­zert­ver­an­stal­tun­gen ein Anlauf­punkt für die gesam­te Regi­on sein“, zei­gen sich Eckert und Herbst über­zeugt vom Erfolg. „Wir wol­len aller­dings nicht nur auf Eis­hockey set­zen. Unser Plan ist es, neben wei­te­ren Sport­ar­ten wie Klet­tern, Bas­ket­ball oder Soc­cer auch Kultur‑, Mes­se- und Kon­zert­ver­an­stal­tun­gen in der neu­en Mul­ti­funk­ti­ons­hal­le ermög­li­chen zu kön­nen – flan­kiert von Fit­ness- und Gym­na­stik­räu­men sowie gastro­no­mi­schen Ange­bo­ten mit Café und Bar­be­trieb“, zei­gen sich Eckert und Herbst enthu­sia­stisch und über­zeugt vom Erfolg. Lud­wig sieht die Initia­ti­ve als wuch­ti­gen Schub für die Eis­hockey-Hoch­burg und wür­dig­te die bei­den Trei­ber des Pro­jekts: Herbst, sport­li­cher Lei­ter des EV Peg­nitz, ehe­ma­li­ger Eis­hockey- Pro­fi und Gal­li­ons­fi­gur in Peg­nitz ist ein „krea­ti­ver Kopf“ Andre­as Eckert, eben­falls Men­tor, ein her­aus­ra­gen­der Lokal­ma­ta­dor und Netz­wer­ker; er fun­giert vor­bild­lich und lei­den­schaft­lich als Vor­sit­zen­der des För­der­ver­eins „Eis­sport für Peg­nitz“. Die Akteu­re sind bereits zu einem ersten Brie­fing-Gespräch im ver­gan­ge­nen Jahr von Lud­wig und Pohl im Baye­ri­schen Land­tag emp­fan­gen worden.

MdL Rai­ner Lud­wig: „Ich dan­ke allen Akteu­ren, die die­ses Leucht­turm­pro­jekt bis dato mit viel Wil­lens­kraft und Enthu­si­as­mus vor­an­brin­gen. Ich erle­be hier eine ech­te Auf­bruchs­stim­mung und ein­ver­nehm­li­che Geschlos­sen­heit zwi­schen För­der­ver­ein und dem Bür­ger­mei­ster!“ „Nun gilt es, als gemein­schaft­li­che Kraft­an­stren­gung, die wei­te­ren Schrit­te hin­sicht­lich einer gesi­cher­ten Finan­zie­rung ein­zu­lei­ten.“ „Hier­zu wer­de man sich wohl mit allen Betei­lig­ten zu wei­te­ren Ver­hand­lun­gen wie­der in Mün­chen unter Betei­li­gung der zustän­di­gen Mini­ste­ri­en wie­der­se­hen, um den näch­sten Mei­len­stein abzustecken.“

„Peg­nitz als mei­ne lie­bens- und lebens­wer­te Hei­mat­stadt wird nach Fer­tig­stel­lung der geplan­ten Eis­sport- und Even­tare­na deut­lich an Strahl­kraft gewin­nen und damit weit über die ober­frän­ki­sche Regi­on hin­aus eine her­aus­ra­gen­de Bedeu­tung bekom­men, um hof­fent­lich sport­lich wie­der in einer „Liga“ mit den Eis­hockey-Hoch­bur­gen Bay­reuth und Selb auf Augen­hö­hen zu sein. Wir wer­den gemein­sam dafür kämp­fen, die­se Visi­on auch poli­tisch zu rea­li­sie­ren“, so Lud­wig und Pohl abschlie­ßend im Einklang.