Hof – Zu sei­nem 40. Dienst­ju­bi­lä­um erhielt Hoch­schul­prä­si­dent Prof. Dr. Dr. h.c. Jür­gen Leh­mann aus den Hän­den der schei­den­den Hoch­schul­kanz­le­rin Dag­mar Pech­stein eine Dan­kes­ur­kun­de des Frei­staats Bay­ern. Leh­mann war nach dem Jura-Stu­di­um zunächst bei der Regie­rung von Mit­tel­fran­ken und als Abtei­lungs­lei­ter am Land­rats­amt Roth tätig. Danach kam er als haupt­amt­li­cher Hoch­schul­leh­rer an die Baye­ri­sche Beam­ten­fach­hoch­schu­le, die jet­zi­ge Hoch­schu­le für den Öffent­li­chen Dienst in Bay­ern (HfÖD). Seit 2002 ist er Prä­si­dent der Hoch­schu­le Hof und lehrt dort Wirt­schafts­recht, ins­be­son­de­re Ver­trags­ge­stal­tung, Ver­ga­be­we­sen, Com­pu­ter­recht und Mediation.

Im Rah­men einer klei­nen Fei­er­stun­de über­brach­ten auch die Vize­prä­si­den­ten der Hoch­schu­le Hof, Prof. Dr.-Ing. Valen­tin Ple­nk und Prof. Dr. Diet­mar Wolff ihre Glück­wün­sche an den Jubilar.