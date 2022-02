Gestern haben wir unse­re Gedenk­ver­an­stal­tung zwei Jah­re nach dem ras­si­sti­schen Anschlag in Hanau abge­hal­ten. Etwa 100 Men­schen sind dem Auf­ruf gefolgt und haben an der Demon­stra­ti­on teil­ge­nom­men. Im gesam­ten deutsch­spra­chi­gen Raum fan­den in mehr als 100 Orten Ver­an­stal­tun­gen statt.

Nach der Auf­takt­kund­ge­bung am La-Spe­zia-Platz um 14 Uhr und zwei Zwi­schen­kund­ge­bun­gen vor der Poli­zei­sta­ti­on und dem Justiz­pa­last haben wir schließ­lich unse­re End­kund­ge­bung am Ehren­hof abge­hal­ten. An dem Brun­nen vor Ort haben wir eine tem­po­rä­re Gedenk­stät­te für die neun Ermor­de­ten von Hanau und Yaya Jab­bi, der in der Nacht vom 18. auf den 19. Febru­ar 2016 in einer Ham­bur­ger Poli­zei­zel­le gestor­ben ist, eingerichtet.