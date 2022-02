Auf­zeich­nung der Anti­qui­tä­ten-Sen­dung im Mai / Neue Exper­tin­nen für „Schmuck & Silber“

VON FREI­TAG, 27. BIS SONN­TAG, 29. MAI 2022 WIRD IM SCHLOSS EHREN­BURG IN COBURG DEUTSCH­LANDS ÄLTE­STE ANTI­QUI­TÄ­TEN­SEN­DUNG AUF­GE­ZEICH­NET. NACH 1993 UND 2006 IST „KUNST + KREM­PEL“ ERST­MALS WIE­DER ZU GAST IN DER VESTESTADT. WER MEHR ÜBER SEI­NE SCHÄT­ZE ERFAH­REN WILL, KANN SICH AB SOFORT BEWER­BEN. ES WER­DEN 18 FOL­GEN PRO­DU­ZIERT, DIE VOR­AUS­SICHT­LICH AB JULI 2022 IM BR FERN­SE­HEN UND IN DER BR MEDIA­THEK ZU SEHEN SEIN WERDEN.

Es ist ein klei­nes Aben­teu­er, mit dabei zu sein. Denn wer weiß schon, ob sich ein Floh­markt­fund als Schnäpp­chen, ein Gemäl­de vom Dach­bo­den als ver­schol­le­nes Mei­ster­werk oder der Dia­mant­ring der Groß­mutter nur als ein Imi­tat ent­puppt? Bei „Kunst + Krem­pel“ gibt es nur eine Garan­tie: fach­lich aus­ge­zeich­ne­te Exper­ti­sen und gleich­zei­tig inter­es­san­te Ein­blicke in die Art und Wei­se, wie die Kult­sen­dung des BR Fern­se­hens entsteht.

THE­MEN­GE­BIET „SCHMUCK & SIL­BER“: PRE­MIE­RE FÜR ZWEI FÜH­REN­DE EXPERTINNEN

COR­NE­LIE HOLZ­ACH lei­tet das Schmuck­mu­se­um Pforz­heim – ein welt­weit ein­zig­ar­ti­ges Muse­um zur Geschich­te des Schmucks. Die­ser fas­zi­niert sie auf­grund sei­ner vie­len Facet­ten, der gro­ßen Viel­falt an Tech­ni­ken und Mate­ria­len und der Kul­tur­ge­schich­te, die dar­in greif­bar wird. JEA­NET­TE FIED­LER ist ver­ei­dig­te Sach­ver­stän­di­ge für Schmuck und Geschäfts­füh­re­rin der Stif­tung Deut­sches Dia­mant Insti­tut in Pforz­heim. Dia­man­ten, Edel­stei­ne, Schmuck und Sil­ber beglei­ten sie schon seit ihrer Schul­zeit, und sie fin­det es jedes Mal wie­der span­nend, beim Unter­su­chen etwas Neu­es zu ent­decken – von nun an auch bei „Kunst + Krem­pel“. In Coburg ste­hen die bei­den Exper­tin­nen aus der Gold­stadt Pforz­heim, dem Zen­trum der deut­schen Schmuck­in­du­strie, zum ersten Mal als Exper­tin­nen vor der Kamera.

DIE­SE EXPER­TIN­NEN UND EXPER­TEN VON „KUNST + KREM­PEL“ BEWER­TEN IN COBURG OBJEK­TE AUS INS­GE­SAMT SECHS THEMENGEBIETEN:

Frei­tag 27. Mai, vor­mit­tags: Glas

Dr. Dedo von Ker­s­sen­b­rock-Kro­sigk, Glas­mu­se­um Hent­rich, Düsseldorf

Chri­stoph Bouil­lon, ver­ei­dig­ter Auk­tio­na­tor, Köln

Frei­tag 27. Mai, nach­mit­tags: Möbel

Prof. Dr. Hans Otto­mey­er, Kunst­hi­sto­ri­ker, München

Eber­hard Rol­ler, Restau­ra­tor, Eberswalde

Sams­tag 28. Mai, vor­mit­tags: Reli­giö­se Volkskunst

Dr. Frank Mat­thi­as Kam­mel, Baye­ri­sches Natio­nal­mu­se­um, München

Alex­an­dra Ulrich, Kunst­hi­sto­ri­ke­rin, München

Sams­tag 28. Mai, nach­mit­tags: Schmuck, Silber

Cor­ne­lie Holz­ach, Schmuck­mu­se­um im Reuch­lin­haus, Pforzheim

Jea­net­te Fied­ler, Stif­tung Deut­sches Dia­mant Insti­tut, Pforzheim

Sonn­tag 29. Mai, vor­mit­tags: Spielzeug

Mathi­as Ernst, Spiel­mu­se­um, Soltau

Anke Wendl, Auk­tio­na­to­rin, Rudolstadt

Sonn­tag 29. Mai, nach­mit­tags: Gemälde

Prof. Dr. Hans Otto­mey­er, Kunst­hi­sto­ri­ker, München

Dr. Her­bert Gie­se, Kunst­hi­sto­ri­ker, Wien

FÜR ALLE BEWER­BE­RIN­NEN UND BEWER­BER GILT: WER EIN­GE­LA­DEN IST, BEKOMMT GARAN­TIERT EINE EXKLU­SI­VE BERA­TUNG DURCH DIE EXPER­TIN­NEN UND EXPER­TEN VOR DER KAMERA.

WO UND WIE BEWERBEN?

Die Bewer­bung mit Post­an­schrift, Tele­fon­num­mer, Fotos und Stich­wort „Kunst + Krem­pel in Coburg“ kann PER E‑MAIL AN kunstundkrempel@​br.​de geschickt wer­den. All­ge­mei­ner Bewer­bungs­schluss ist Mit­te April. Es emp­fiehlt sich jedoch eine früh­zei­ti­ge Bewer­bung, weil ein­zel­ne The­men­ge­bie­te bei sehr gro­ßem Andrang schon frü­her geschlos­sen wer­den müs­sen. Maxi­mal vier Objek­te pro The­men­ge­biet sind mög­lich. Alle Infor­ma­tio­nen für die Bewer­bung gibt es online unter kunst​und​krem​pel​.de sowie auf BAY­ERN­TEXT TAFEL 394.

Pro The­men­ge­biet wer­den etwa 14 Bewer­be­rin­nen und Bewer­ber ein­ge­la­den (jeweils mit einer Begleit­per­son). Jeder und jede Ein­ge­la­de­ne erhält einen eige­nen Ter­min und nimmt in einem War­te­be­reich Platz, bis die Bera­tung durch die Exper­tin­nen und Exper­ten vor der Kame­ra folgt. Auf das Publi­kum im Saal muss pan­de­mie­be­dingt lei­der ver­zich­tet wer­den, eben­so auf die Vor­auswahl vor der Aufzeichnung.

BESON­DE­RE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Für die Auf­zeich­nung der Sen­dung gel­ten die zum Zeit­punkt der Ver­an­stal­tung gül­ti­gen Hygie­ne- und Abstands­re­geln und beson­de­re Sicher­heits­maß­nah­men (mehr dazu online unter kunst​und​krem​pel​.de).

AUS­STRAH­LUNG IM BR FERNSEHEN

In Schloss Ehren­burg wer­den rund 18 Fol­gen der Anti­qui­tä­ten­sen­dung auf­ge­zeich­net. Die neu­en Fol­gen sind vor­aus­sicht­lich ab Anfang Juli 2022 im BR Fern­se­hen und in der BR Media­thek zu sehen.

Aus­strah­lungs­ter­min der Sen­dung im BR Fern­se­hen ist Sams­tag­abend von 19.30 Uhr bis 20.00 Uhr und schon vor­ab, ab Don­ners­tag 16.00 Uhr, in der BR Media­thek. (Wie­der­ho­lung: jeden Sams­tag von 14.30 Uhr bis 15.00 Uhr in 3sat und jeden Sonn­tag von 16.00 bis 16.30 Uhr in ARD-alpha).



MEHR INFOR­MA­TIO­NEN zu Anmel­dung und Teil­nah­me unter:

https://​www​.br​.de/​b​r​-​f​e​r​n​s​e​h​e​n​/​s​e​n​d​u​n​g​e​n​/​k​u​n​s​t​-​u​n​d​-​k​r​e​m​p​e​l​/​a​n​m​e​l​d​e​n​/​i​n​d​e​x​.​h​tml