BAM­BERG. Weil ein Mann mit schwe­ren Gesichts­ver­let­zun­gen am Bahn­hofs­vor­platz in Bam­berg lag, ermit­telt nun die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg zu den noch unkla­ren Umständen.

Am Frei­tag erhielt die Ein­satz­zen­tra­le gegen 20.45 Uhr Mit­tei­lung über den am Boden lie­gen­den Bam­ber­ger. Der 45-Jäh­ri­ge wies erheb­li­che Gesichts­ver­let­zun­gen auf. Der Ret­tungs­dienst brach­te ihn zur Behand­lung in ein Krankenhaus.

Unklar ist der­zeit, ob der Mann mit sei­nem Fahr­rad gestürzt ist oder einer Gewalt­tat zum Opfer fiel. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat sich des­halb der Sache ange­nom­men und bit­tet die Bevöl­ke­rung um Mithilfe.

Zeu­gen, die den Ver­letz­ten am Frei­tag­abend, gegen 20.45 Uhr, am Bahnhofsplatz/​in der Lud­wig­stra­ße beob­ach­tet haben und Anga­ben zu den Gescheh­nis­sen machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 mit der Kri­po Bam­berg in Ver­bin­dung zu setzen.

Der 45-Jäh­ri­ge war mit einer blau­en Jeans sowie einer grü­nen Jacke beklei­det und hat­te ein sil­ber­nes Fahr­rad bei sich.