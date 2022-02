In der 8. Kalen­der­wo­che 2022 fin­det am Land­ge­richt Bam­berg fol­gen­de (erst­in­stanz­li­che) Haupt­ver­hand­lung in Straf­sa­chen statt:

Das Straf­ver­fah­ren gegen den 39-jäh­ri­gen L., die 40-jäh­ri­ge L. und den 22- jäh­ri­gen L. wegen vor­sätz­li­chem uner­laub­tem Han­del­trei­ben mit Betäu­bungs­mit­teln in nicht gerin­ger Men­ge in 48 Fäl­len, ban­den­mä­ßi­gem uner­laub­tem Han­del­trei­ben mit Betäu­bungs­mit­teln in nicht gerin­ger Men­ge in drei Fäl­len und ande­ren Delik­ten am 22.02.2022, 09:00 Uhr vor der Gro­ßen Straf­kam­mer (Az. 35 KLs 2101 Js 7936/21).

Dem 39-jäh­ri­gen L. und der 40-jäh­ri­gen L. liegt zur Last, zwi­schen Janu­ar 2020 und Juni 2021 in 48 Fäl­len jeweils zwi­schen 1 und 3 Kilo­gramm Mari­hua­na aus dem Köl­ner Raum zum über­wie­gen­den spä­te­ren gewinn­brin­gen­den Wei­ter­ver­kauf im Raum Bam­berg erwor­ben zu haben.Dem 22-jäh­ri­gen L. liegt zur Last von die­sen Betäu­bungs­mit­teln jeweils von den ande­ren bei­den Ange­klag­ten in 21 Fäl­len jeweils zwi­schen 100 und 200 Gramm Mari­hua­na und ab Janu­ar 2021 in 23 Fäl­len jeweils ca. 900 Gramm – 1 Kilo­gramm Mari­hua­na sowie dar­über hin­aus noch min­de­stens zwei­mal 100 Gramm Koka­in zum zeit­na­hen gewinn­brin­gen­den Wei­ter­ver­kauf erwor­ben zu haben.

Spä­te­stens ab Juli 2021 sol­len sich die im Land­kreis Bam­berg wohn­haf­ten Ange­klag­ten als Ban­de zusam­men­ge­schlos­sen haben, um sich durch die Beschaf­fung und den anschlie­ßen­den Ver­kauf von Betäu­bungs­mit­teln im drei­stel­li­gen Gramm­be­reich bei Koka­in und Men­gen von 2 – 3 Kilo­gramm Can­na­bis eine erheb­li­che gewinn­brin­gen­de Ein­kom­mens­quel­le zu ver­schaf­fen, wobei die Betäu­bungs­mit­tel über Hin­ter­män­ner aus Düs­sel­dorf und Köln beschafft wor­den sein sollen.

In Umset­zung ihres gemein­sa­men Plans sol­len die Ange­klag­ten im Juli 2021 eine Lie­fe­rung über 3 Kilo­gramm Mari­hua­na und 100 Gramm Koka­in, eine wei­te­re über 3 Kilo­gramm Mari­hua­na sowie eine wei­te­re Lie­fe­rung über 2 Kilo­gramm Mari­hua­na und 100 Gramm Koka­in erhal­ten haben.

Fort­set­zungs­ter­mi­ne: 04.03., 15.03., 25.03.2022, jeweils 09:00 Uhr

Bezüg­lich son­sti­ger Fort­set­zungs­ter­mi­ne von bereits frü­her begon­ne­nen erst­in­stanz­li­chen Straf­ver­fah­ren vor dem Land­ge­richt Bam­berg wird auf die frü­he­ren Mit­tei­lun­gen verwiesen.

Orga­ni­sa­to­ri­scher Hin­weis: Der­zeit fin­den auf­grund der „Coro­na-Kri­se“ stren­ge Ein­gangs­kon­trol­len statt. Bei Betre­ten des Gerichts­ge­bäu­des ist eine Selbst­aus­kunft zu COVID- 19 auszufüllen.

Das Selbst­aus­kunfts­form­blatt fin­det sich unter fol­gen­dem Link: https://​www​.justiz​.bay​ern​.de/​g​e​r​i​c​h​t​e​-​u​n​d​b​e​h​o​e​r​d​e​n​/​o​b​e​r​l​a​n​d​e​s​g​e​r​i​c​h​t​e​/​b​a​m​b​e​rg/

Aus Zeit­er­spar­nis­grün­den kann die­ses im Vor­feld schon aus­ge­druckt, aus­ge­füllt und mit­ge­bracht werden.