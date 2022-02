Spen­den­über­ga­be aus der Adventsversteigerung

6400 € sam­mel­te die Mann­schaft der Sel­ber Wöl­fe bei der Ver­stei­ge­rung. Der Erlös fließt in die Sanie­rung eines Spiel­plat­zes in Erkersreuth.

Auch die zwei­te Advents­ver­stei­ge­rung durch die Erste Mann­schaft des VER Selb e.V. war wie­der ein vol­ler Erfolg: Ins­ge­samt gin­gen bei der Auk­ti­on 6400 Euro an Erlös ein. Pro­fi­tie­ren wer­den in die­sem Jahr die Erkers­reu­ther Kin­der, denn vom Erlös wird ein Kin­der­spiel­platz in Erkers­reuth saniert.

Über­wäl­tigt von der Sum­me aus der Versteigerung

Vor dem Rat­haus der Stadt Selb konn­te Flo­ri­an Ondrusch­ka, stell­ver­tre­tend für sein Team, einen sym­bo­li­schen Scheck über die stol­ze Sum­me von 6400 € an Ober­bür­ger­mei­ster Ulrich Pötzsch über­rei­chen. Bei der Über­ga­be zeig­te sich der Wöl­fe-Kapi­tän sicht­lich erfreut: “Ich bin über­wäl­tigt von die­ser Summe!”

Flei­ßig hat die DEL2 Mann­schaft der Sel­ber Wöl­fe über per­sön­li­che Kon­tak­te neben aktu­el­len und ehe­ma­li­gen Cracks des Ver­eins auch natio­na­le und inter­na­tio­na­le Grö­ßen der Eis­hockey­sze­ne, aber auch Akti­ve ande­rer Sport­ar­ten, als Unter­stüt­zer für die Akti­on gewin­nen kön­nen. Am Ende gab es wie­der vie­le groß­ar­ti­ge Auk­ti­ons­prei­se, für jeden war etwas dabei. Und der Zweck in die­sem Jahr war ja frei­lich wie­der etwas Gutes zu tun: Mit der gesam­mel­ten Sum­me soll­te die Stadt Selb bei der Sanie­rung eines Spiel­plat­zes in Erkers­reuth unter­stützt werden.

Advents­ver­stei­ge­rung schon zum zwei­ten Mal ein Erfolg

Die Advents­ver­stei­ge­rung war schon im Vor­jahr ein vol­ler Erfolg. Damals wur­de der Erlös dem Sel­ber Eis­hockey-Nach­wuchs gespen­det, nicht zuletzt, um die Eta­blie­rung eines zwei­ten haupt­amt­li­chen Nach­wuchs­trai­ners anzu­sto­ßen. An den Vor­jah­res­er­folg konn­te man auch in die­sem Jahr anknüpfen.

„Unser rie­si­ger Dank gilt allen, die uns mit den Sach­spen­den unter­stützt haben. Wir sind auch dies­mal bei allen Ange­spro­che­nen auf offe­ne Ohren gesto­ßen und wur­den erneut unter­stützt, schließ­lich ging es ja auch wie­der um einen guten Zweck”, bringt Flo­ri­an Ondrusch­ka zum Aus­druck. “Ein beson­de­rer Dank gilt vor allem den Fir­men BEXO GmbH, Motor-Nüt­zel, der ESM und der REHAU AG, die mit zusätz­li­chen Spen­den die Auk­ti­on auf­ge­wer­tet haben, sowie dem Orga­ni­sa­ti­ons­team um Fabi­an Melz­ner vom Fan­pro­jekt, wel­ches uns eben­so groß­ar­tig zur Sei­te gestan­den hat, wie Mar­vin Hüb­ner und Kon­ni Sölch von Berg­werk Stra­te­gie und Mar­ke, die erneut ihre eigens für sol­che Ver­stei­ge­run­gen erstell­te Platt­form zur Ver­fü­gung stellten.“