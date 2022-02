Weg mit 2G-plus und per­so­na­li­sier­ten Tickets

Gute Nach­rich­ten für alle Fans der Sel­ber Wöl­fe: Der Ver­ein kann erneut die Zutritts-Rege­lun­gen zur NETZSCH-Are­na hin­sicht­lich der Coro­na-Pan­de­mie lockern. Zwar dür­fen ab dem Heim­spiel am kom­men­den Mon­tag (21.02) gegen die Löwen Frank­furt maxi­mal 999 Zuschau­er die Heim­spie­le der Sel­ber Wöl­fe in der DEL2 besu­chen, dafür fällt aber die 2G-plus-Rege­lung fort und auch per­so­na­li­sier­te Tickets gehö­ren nun der Ver­gan­gen­heit an.

Vor­ver­kauf für das näch­ste Heim­spiel läuft

Unse­re VER­ant­wort­li­chen haben sich für das Kon­zept ent­schie­den, frei­wil­lig die Zuschau­er­ka­pa­zi­tät auf 999 zu beschrän­ken, um den Bier­aus­schank zu ermög­li­chen. Abstand hal­ten wird immer noch emp­foh­len, ist aber kei­ne Pflicht. Inha­ber von Sitz­platz-Sai­son­kar­ten dür­fen wie zuletzt auch schon ihre ange­stamm­ten Plät­ze nut­zen. Selbst­ver­ständ­lich sind alle Sai­son- und VIP-Kar­ten wei­ter gül­tig, wir wei­sen noch ein­mal dar­auf hin, dass die kosten­frei­en Spra­de-Zugän­ge seit letz­ter Woche wie­der ent­fal­len. Zudem gehen 680 Sitz- und Steh­platz­kar­ten in den frei­en Ver­kauf. Für Gäste­fans gibt es ein spe­zi­el­les Kar­ten­kon­tin­gent, wel­ches über den jewei­li­gen Gast-Club zur Ver­fü­gung gestellt wird. Tages­kar­ten für das Spiel am Mon­tag (21.02.) um 19:30 Uhr gegen die Löwen Frank­furt sind ab sofort online unter https://​ver​selb​.reser​vix​.de/​e​v​e​nts sowie bei Ede­ka Egert in Selb am Vor­werk erhält­lich. Zudem wird auch die Abend­kas­se – sofern noch Tickets ver­füg­bar sind – öff­nen. Anders als bis­her müs­sen die Kar­ten aber nicht mehr per­so­na­li­siert wer­den – wie­der ein Schritt in Rich­tung Nor­ma­li­tät. Und auch die 2G-plus-Rege­lung ent­fällt. Ab sofort dür­fen wie­der alle Fans die Spie­le besu­chen, die voll­stän­dig geimpft oder gene­sen sind und die Nach­wei­se dar­über schrift­lich oder digi­tal erbrin­gen können.

Zugangs- und Hygieneregeln

Es gilt die 2G-Regel.

Dies bedeu­tet, Zugang zur NETZSCH-Are­na erhal­ten alle, die

einen voll­stän­di­gen Impf­schutz nach­wei­sen kön­nen (Nach­weis schrift­lich oder digi­tal) oder

gene­sen sind Gene­se­nen-Sta­tus haben alle Unge­impf­ten, deren Infek­ti­on min­de­stens 28 Tage und höch­stens drei Mona­te zurück­liegt. Als Beleg für eine Gene­sung wird ein ärzt­li­cher Test­nach­weis (z.B. ein PCR­La­bor­test) auf Papier oder digi­tal (z.B. CoV-Pass-App fürs Smart­pho­ne) akzeptiert.

für Schü­ler ab dem 14. Lebens­jahr gilt 2G.

Kin­dern unter 6 Jah­ren kön­nen wir kei­nen frei­en Ein­tritt mehr gewäh­ren. Auch für die­se muss eine Ein­tritts­kar­te gelöst wer­den, sie benö­ti­gen jedoch kei­ne Nachweise.

Kin­der ab 6 bis ein­schließ­lich 13 Jah­re müs­sen ledig­lich eine Ein­tritts­kar­te vor­le­gen. Eine Imp­fung oder Test­nach­wei­se sind nicht erforderlich.

Es gilt FFP2-Mas­ken­pflicht auch am Platz. Dies Mas­ke darf nur zum Ver­zehr von Spei­sen und Geträn­ken abge­nom­men werden.

Spei­sen der Metz­ge­rei Sand­ner, Geträn­ke von Kondrau­er und Bier­spe­zia­li­tä­ten von Lang Bräu wer­den verkauft.

Bei der Ein­lass­kon­trol­le sind fol­gen­de Doku­men­te vorzuzeigen: