Im Rah­men der für 2022 ange­dach­ten Fahr­bahn­decken­erneue­run­gen soll die Uni­ver­si­täts­stra­ße zur Fahr­rad­stra­ße wer­den. Ein Schritt der aus Sicht der Kli­ma­li­ste nicht nur äußerst posi­tiv, son­dern auch längst über­fäl­lig ist. Denn die Ver­kehrs­zäh­lung hat deut­lich gezeigt: Der Anteil von Rad- und Fuß­ver­kehr (359 Radfahrer:innen, 104 Fußgänger:innen) liegt gegen­über dem KFZ-Ver­kehr (17 Bus­se, 76 Kraft­fahr­zeu­ge) bei etwa 80%. Die Zah­len wur­den dabei sogar außer­halb der Vor­le­sungs­zeit und wäh­rend der Coro­na-Zeit erhoben.

Ursprüng­lich war die Umwand­lung der Stra­ße in eine Fahr­rad­stra­ße mit brei­te­ren Geh­we­gen erst für 2023/24 ange­dacht. Die­sen Schritt nun gemein­sam mit der Fahr­bahn­decken­erneue­rung anzu­ge­hen, ist aus Sicht der Kli­ma­li­ste äußerst sinn­voll. Jona­than Flatt, Mit­glied der AG Rad, sagt dazu: „Die Umge­stal­tung der Stra­ße gemein­sam mit der Fahr­bahn­decken­erneue­rung vor­zu­neh­men, spart Per­so­nal­ko­sten und ver­mei­det län­ge­re Sper­run­gen der Stra­ße. Das ist in unser aller Inter­es­se. Eine umfas­sen­de Bürger:innenbeteiligung hat dabei im Rah­men des Ver­kehrs­ent­wick­lungs- und Mobi­li­täts­plans in den ver­gan­ge­nen Jah­ren stattgefunden.“

Die Umge­stal­tung bedeu­tet dabei auch, dass mehr Sicher­heit für Fuß- und Rad­ver­kehr geschaf­fen wird. An der Kreu­zung der Uni­ver­si­täts­stra­ße zur Halb­mond­stra­ße kommt es der­zeit immer wie­der zu brenz­li­gen Situa­tio­nen zwi­schen Ver­kehrs­teil­neh­mern auf Grund der Unüber­sicht­lich­keit die­ser Kreu­zung und dem wider­recht­li­chen Kreu­zen von Autos der Fuß­gän­ger­zo­ne. „Die vor­ge­zo­ge­ne Umge­stal­tung der Uni­ver­si­täts­stra­ße ist ein deut­li­ches Signal in Rich­tung Kli­ma­auf­bruch und zeigt, dass Erlan­gen im Bereich Fuß- und Rad­ver­kehr end­lich etwas tut. Das ist drin­gend not­wen­dig, wenn wir die Kli­ma­zie­le ein­hal­ten wol­len“, schluss­fol­gert Seba­sti­an Horn­schild, Stadt­rat der Klimaliste.