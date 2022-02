Ver­län­ge­rung der Sai­son bis 18.06.

Unter dem alten und gleich­zei­tig neu­en Coach Car­sten Rich­ter ver­lo­ren die Män­ner gestern vor zahl­rei­chen Zuschau­ern ihr Nach­hol­spiel gegen eine gute Reg­nitz­ta­ler Mann­schaft mit 64:73!

Letzt­end­lich waren es zu vie­le ver­meid­ba­re Feh­ler im Spiel­auf­bau sowie eine enor­me Treff­si­cher­heit der Gäste jen­seits der 3 Punk­te-Linie (ins­ge­samt 10 erfolg­rei­che Abschlüs­se), denen ein noch bes­se­res Ergeb­nis im Wege stand. Erfreu­lich aus Sicht der DJK war es, dass man sich nie auf­gab und sogar ein zwi­schen­zeit­li­cher Rück­stand von 18 Punk­ten in der 2. Halb­zeit wie­der groß­teils auf­ge­holt wer­den konn­te. Für die kom­plet­te Wen­de reich­te es jedoch nicht, hier­zu war der Gast an die­sem Abend ein­fach zu stark.

Für Eggols­heim spiel­ten: Wink­ler (16), Rop­pelt J. (14), Mein­hardt (12), Ertl (12), Stoll­ber­ger (4), Rop­pelt A. (2), Amon (2), Drew­ni­ok (2), Frit­sche, Kalke

Bereits am kom­men­den Sonn­tag geht es nun zu einem enorm wich­ti­gen Spiel nach Coburg. Coburg hat bis­her, wie die Eggols­hei­mer, eben­falls erst einen Sieg auf dem Kon­to. Ein Sieg wäre nach nun­mehr 8 Nie­der­la­gen in Serie von gro­ßer Bedeu­tung, zumal aller Vor­aus­sicht nach in die­ser Sai­son nur der Tabel­len­letz­te den Gang in die Bezirks­ober­li­ga antre­ten muss.

Zeit­gleich teil­te der Ver­band mit, dass auf­grund der enor­men Anzahl der nach­zu­ho­len­den Spie­le auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie die Sai­son bis 18.06.2022 ver­län­gert wird.