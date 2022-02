Der aktu­el­le Reha-Kli­nik­stand­ort der Deut­schen Ren­ten­ver­si­che­rung Nord­bay­ern (DRV) an der Kulm­ba­cher Stra­ße in Bay­reuth ist sanie­rungs­be­dürf­tig. Auf­grund des Gebäu­de­al­ters möch­te die Grund­stücks­ei­gen­tü­me­rin einen Kli­nik-Ersatz­neu­bau nach neue­sten tech­ni­schen und medi­zi­ni­schen Anfor­de­run­gen errich­ten. Der neue Reha-Kli­nik-Stand­ort soll im Umfeld der Lohen­grin Ther­me ent­ste­hen. In direk­ter Nach­bar­schaft zum Ther­mal­bad wer­den zudem ergän­zen­de Nut­zun­gen durch Ein­rich­tun­gen der Gesund­heit und des Tou­ris­mus mit ent­spre­chen­den Syn­er­gie­ef­fek­ten pla­ne­risch ange­strebt. So soll sich dort unter ande­rem ein Hotel ansie­deln. Hier­für sind eini­ge pla­nungs­recht­li­che Ände­run­gen erfor­der­lich. Sowohl der Ent­wurf der Flä­chen­nut­zungs­plan-Ände­rung als auch der Bebau­ungs­plan­ent­wurf lie­gen ein­schließ­lich wei­te­rer umwelt­be­zo­ge­ner Infor­ma­tio­nen in der Zeit vom 21. Febru­ar 2022 bis ein­schließ­lich 25. März 2022 beim Stadt­pla­nungs­amt im Neu­en Rat­haus, Luit­pold­platz 13, 9. Ober­ge­schoss, Öffent­li­che Plan­auf­la­ge, wäh­rend der all­ge­mei­nen Dienst­stun­den (Mon­tag, Diens­tag und Don­ners­tag von 8 bis 16 Uhr, Mitt­woch von 8 bis 18 Uhr und Frei­tag von 8 bis 12 Uhr) öffent­lich aus. Die Unter­la­gen sind par­al­lel auch auf der Home­page der Stadt Bay­reuth (www​.bay​reuth​.de) in der Rubrik „Rat­haus, Bür­ger­ser­vice“ unter „Pla­nen, Bau­en“ abrufbar.

Falls eine per­sön­li­che Ein­sicht­nah­me und Erör­te­rung der Pla­nung im Rat­haus gewünscht wird, wird um eine vor­he­ri­ge Ter­min­ver­ein­ba­rung unter Tele­fon 0921 251660 gebeten.